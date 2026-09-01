據「浙江消防」通報，8月30日下午，57歲楊師傅獨自登山，走完正規步道登頂之後，不想原路返回，打算找一條近路下山。他順著小溪往下走，越走路況越差，雜草叢生，已經偏離成熟步道，找不到出路，楊師傅就向AI大模型詢問下山路線，AI告訴他不要順著溪溝往下，要離開河床，往高處山坡方向繞行。楊師傅按照AI指引向山坡高處攀爬，結果徹底迷失在未開發山林之中，進退兩難，只能報警求救。



消防接警趕赴現場，一開始依靠男子提供的定位搜尋，到點卻找不到人，電話還多次斷線，救援人員重新撥通電話，開啟實時位置共享，結合地形呼喊，才在山林裏找到楊師傅，所幸人沒有受傷，被安全護送下山。

他質疑AI慘遭回覆「哈哈」 點圖看完整聊天記錄：

脱險之後，楊師傅再次向這款AI發送訊息稱「昨天不問你，我直接導航就好了」，沒想到AI回覆時表示「哈哈，確實！」的語氣詞。

同時它還回答道：

回想起來，昨天要是直接跟著導航沿著成熟路線走，就不會下到那條45度陡坡野溝裏遭這麼大罪。

消防提醒，在登山時請勿單純依靠AI判斷山林路線，AI給出的路線建議很可能會脱離現場實際情況，同時提醒大家登山遊玩請選擇成熟、正規的遊覽步道，不要隨意開闢陌生下山路線。

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