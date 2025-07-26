65歲台女攀日本第3高峰失足！　頭破血流警出動直升機救援

日本長野縣北阿爾卑斯山脈北穗高岳一群由11名登山客所組成的團隊24日在登山時發生意外，其中一人失足摔落撞傷頭部，警方隨後出動直升機將傷患救助下山送醫，而經過確認，受傷的65歲婦人是台灣人。



根據《長野放送》報道，該名台灣籍女子24日與另外10名登山客共同攀登日本第三高峰北穗高岳，當時11人從新穗高溫泉出發進山，25日從槍岳往北穗高岳登山途中，失足滑落，事發地點為海拔約3000公尺。

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巡邏中的長野縣山難防止常駐隊員25日下午3時半發現該名台灣籍女子頭部出血倒地，立即通報松本警察署，警方隨後出動直升機在下午4時半完成救援，並將她送往松本市的醫院治療。

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長野縣近來山難頻傳，光是7月19日至21日的3連休假期，長野縣就接獲14宗山難通報，共有1人死亡、7人受傷、2人身體不適、4人則因體力不支無法繼續行動。

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