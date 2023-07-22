長期失業與懶惰無關！面對時代結構性問題　盲目崇拜努力就是天真

在這裏，我們呈現當下年輕人的面貌、故事和態度。



去年7月，被《二舅》感動的廣大勞動者們，胸懷「一杯敬二舅，一杯敬明天」的氣魄，打算勇敢地跨入生命洪流，活出飽滿的人生。

一言蔽之，就是——奔向好生活，幹就完事了。

一年後，勞動問題依然是這片土地上人們關心的問題。但焦點，不再是拿甚麼姿勢幹工作，而是變成了我要去哪幹、我又能去哪乾的問題。

當失業者的報道和求援的聲音變得越來越多，互聯網上重新探討起了落水者的境遇問題。

人們爭論的核心是：

那些失業者，到底是不是懶惰蟲？

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01 失業者是懶惰虫？

這兩年經濟波動，失業成了人們關心的大問題。

不用擺數據，身邊人的抱怨和焦慮，就能讓你具象感受到這種恐慌。

主流媒體報告情況、尋找出路，用振奮的文字對待業者使用精神注入棒。在網上，民眾則用自己的認識，對失業者的境遇進行歸因總結。

如果對這些發言進行文本分析，就會發現，除了失業者對賦閒生活的白描，還有一種最常見的聲音就是對他們的攻擊。

這些話語，基本都圍繞着一箇中心、兩個基本點展開。

第一個基本點，懶惰的人才失業。

在討論中，一些人是對失業者的主觀能動性進行狠狠拷打；並用二元思維，把失業群體分為不用上班的富人和好吃懶做的窮人。

總結出的結論就是：啊，在如此充滿機遇的時代，找不到工作的原因只有一個——好吃懶做。

第二個基本點，是勤奮改變命運。

基於這種論斷，熱心網民給了時代倒黴蛋兒一些樸實的暖心建議，其解讀邏輯就是：

失業，是因為自己不夠強，所以失業後就得百倍努力，才能重新握緊自己人生的方向盤。

圖片來源：微博（網上圖片／那個NG提供）

兩個基本點，共同指向一個老生常談的中心：

社會是一個巨大的無限制格鬥場，只有把自己變得更強才能不掉隊，掉隊了還跟不上，就是自己不努力或是努力不夠，活該失業倒黴。

這套樸素觀點，聽上去很有道理，因為從小接受的教育也告訴我們，只要按部就班，就能走向美好人生。

但，那些走不出泥潭的失業者，真的是因為懶嗎？失業者真的憑藉自己的努力就能走出泥潭嗎？

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02 自救有多難？

不止在中國，在全球各國的敍事裏，人們都愛指責失業者懶惰。

出現在各大平台的離譜懶人失業啃老的故事，以及貧困老人依舊努力討生活的畫面，讓人們更加深了懶惰才是失業之源的認知。

那麼失業是因為懶嗎？

很多研究表明，造成失業的不是懶惰，而是缺乏崗位。

2年前，美國政府公佈的就業報告顯示，就業人數遠遠低於預期。於是美國商會副總裁就指責政府福利不公平，《關懷法案》是拿納税人的錢養懶人，要求削減失業福利。

這個從道德上聽上去非常高尚且公平的方案，被reddit上的網民大加讚賞。但美國人口普查局在同時期進行的一項針對失業者的調查顯示：

1/3的失業者表示，即便得到了失業救濟他們仍然付不起食品、房租等日常開支；有孩子的失業家庭更糟糕，75%領取失業救濟的失業者表示，他們常常不能給孩子提供足夠的食物。

基於此，美國作家Adam Chandler在自己的文章中憤怒地表示：「從數據來看，政府的救濟不足為維持失業者的生活，他們迫切需要工作。4月到9月，美國50家大企業裏有45家實現了盈利，但其中27家進行了裁員，裁員人數超過了10萬人……難道我們不應該更關注工作崗位的問題嗎？」

同樣為失業者叫屈的，還有英國學者Carol Walker，她在其著作《Managing Poverty: The Limit of Social Assistance》裏，就直接指出：

指望純靠社會福利生活的懶漢，在失業大軍中的比例微乎其微，甚至可以忽略不計。

如果西方的故事太抽象，那麼瞭解中國的失業保障，或許是理解身邊失業者真實困境的參照物。

曾經接觸過公積金提取的小劉回憶，新冠疫情時期，諮詢公積金提取信息的人越來越多，説的緣由，大多是家裏有事急用錢。等到了2022年，過來諮詢提取失業補助金的客户也變得多了起來。

「其實失業補助金申辦特容易，只要跟當地社保APP上填上身份證號和姓名就行。但來我這辦失業金的大多是底層勞動者，要麼是不會使用手機的中年失業者（40歲左右），要麼就是工廠上班的年輕人，覺得啥事都得找代辦。」小劉説。

在2021年到2022年間，小劉大概幫100多人辦理了失業補助金業務，每個人收取300元到600元，碰見實在可憐的中年或者高齡失業者，他乾脆就免費幫人辦理。「其實我們這就是趁着當時的環境，掙點信息差的錢，確實很多人都不知道失業補助到底怎麼領。」他説。

2022年，中國GDP超過120萬億元人民幣。面對就業情況，中國政府加力保市場主體穩就業，人社部數據顯示，2022年共釋放穩崗紅利2713億元，並向1058萬失業人員發放不同項目失業保險待遇887億元。

面對中國社福的加碼，網上總有社福催生懶蟲的説法，但現實並不如此。

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目前中國失業者的補助主要為：失業保險金、失業補助金、一次性生活補助、臨時生活補助。失業人員在同一個失業期內只能申領其中一項。

包含在我們日常繳納五險一金中的失業保險，根據不同的繳費時長，可以領取不同時長及金額的失業保險金。

不同地區以北京為例，《首都之窗》網站上的公開信息顯示，一位繳納20年社保的失業者，可在失業期內最長領取24個月的保險金。前12個月為1925元/月，後12個月為1816元/月。

但由於失業保險金申領，存在需要證明自己是「非因本人意願中斷就業」的要求，即辭退證明等需求，所以申領比較麻煩。麻煩的點在於現實職場中，很多公司為了不賠付N+1的人力成本，會讓員工自行離職，故而導致員工無法申領。

這一問題也被專家觀察到了，2020年兩會期間，中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文就對媒體表示：「領取失業保險金人數，僅為失業總數10%左右……如果不改革失業保險的制度規則，那麼還是200多萬人領取失業保險金，這就難以體現制度的保障作用。」

因此，雖然失業補助金（6個月補助，880元/月-1408元/月）、臨時生活補助（3個月補助，880元/月）、一次性生活補助（單次，1652元/月）的補助金額不及失業保險，卻成了更多失業者捱過失業期的最大依靠。

這個數字，在大城市能不能生活、能不能待在家裏做懶漢，大家憑藉自己的生活經驗就能判斷。

搞清楚這個問題之後，我們再來搞清努力這件事究竟能不能幫助失業者從困頓中爬起。

互聯網的老師們，教導失業者要好好努力，重新學習一技之長；如果眼下沒好工作，就去做兼職或散工，只要努力就一定可順利地重回人生航道。

但美國作者芭芭拉．艾倫瑞克的著作《失業白領的職場漂流》卻揭示了一個殘酷事實：一旦失業落水，等待失業者的，會是更深的深淵。

她通過自身經歷發現，失業除了面對着經濟問題，還面對着更殘酷的職場環境。當全世界都陷入青春拜物教的狂歡中時，中年人成了職場中性價比最低的選擇。歸其原因，在於企業追逐極致利潤，員工成了短期開銷，最終成了「創造性毀滅」的代價。

面對就業難的問題，大多數失業者為了解決經濟問題，活下去，他們不得不一邊在謀生工作中掙錢，一邊等待着一份原先行業的offer。

在體力的消耗中，對求生的人教導「技能提升」實在過於浪漫，等待更多人的是在體力槽慢慢耗盡與惡性循環，這有多痛苦，去翻翻公眾號裏的失業故事，你就能理解得明明白白。

03 祝你永遠年輕

「懶惰的窮人」是現代社會中最低賤的人。

早在17世紀，工業資本主義就把勞動作為改造窮人道德的制度，那時的巴黎總醫院專門負責窮人勞教；隨着時間推移，新自由主義將人們定義為要為自己對自己負責的勞動者和消費者，從此一切的窮與困頓就被歸結於了懶。

在論文《「懶惰窮人」的產生：一種貧困發生的新型解釋框架》中，作者在對貴州某山村裏，被扶貧幹部和村民視為「懶惰的窮人們」進行走訪後得出結論：

這些無所事事的人，並不是因為懶惰，背後的結構性制度性問題更為重要……應致力於破解結構困境，建立完善制度……而不是通過道德污名化來避開改革深水區，逃脱對貧困人口的脱貧責任。

所謂結構性的問題，就是個人行為究竟是社會決定的，還是可以由個人能去改變的。

現在，面對失業者問題，精神硬漢們井噴式地表達、惡狠狠地抨擊，而在面對如何解決的問題上卻輕飄飄地拿「努力、努力、再努力」建議糊弄過去，全然不論客觀的困境，彷彿世間所有人都能在完成一天的體力求生後，還像名人傳記裏的偉人一樣鑿壁偷光。

他們敲擊鍵盤，把自己幻想成在失業中通過努力逆天改命的英雄，卻忘記了在度過命運大河之前，有人自帶浮木，也有人揹負鉛塊。

如果把對失業者的言論拿來分析，你就會發現這就是一場大型線上社會達爾文的實踐，它不問過程，只看結果，現實中的失業和貧困的事實本身，就已經説明你是loser，活該被淘汰，不值得一絲同情。

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礙於篇幅，這次我們就不具體討論社會達爾文的起源與謬誤了。只説結論，這種「捧強踩弱」的思想，曾對西方社會福利政策產生了很大影響，在其瀰漫的時候，社福人員覺得窮人和失業者就該一沉到底，不該幫助。

但隨着時間發展，人們發現所謂的適者生存，有時只是當時西方精英階層維護統治的一種手段，在結構性不平等下，所謂的適者也可能被淘汰，經濟上反托拉斯法的實施就是一個例證。

小時候的社會課本，告訴世界不是一個優勝劣汰的黑暗叢林，我們生活在地球村，生活在社會分工一體化的共同體，團結友愛，共同進步。

但隨着時間推移，矛盾變得尖鋭，人們對身邊人困始熟視無睹，倍感陌生，成功者無視失敗者的尊嚴與痛苦，似乎除了講着共通的語言之外，就像是兩個星球人。

自感優越的勞動者，自然可以繼續在社交平台上抒發對懶惰的唾棄，對自己努力的感動，不過遺憾的是，這種發現除了獲得一絲快感之外，不會有任何世俗意義的好處。

更重要的事實是，如果假設職場真的是一場無限制格鬥賽，拋開你的一切社會背景、出身，單單就拼所謂的努力和體力，你確定自己真的能在這片勤勞的土地上，成為最後的大贏家嗎？

甚至這段賽博資料，還會給留下社會性破綻，讓你在未來面對可能的翻車風險，更現實的危險是，在中國的語境裏，一個自詡通透、狠毒的人，並不能換來尊重，只能換得懷疑與提防。畢竟，每個人都有自己的黃金年代，但每個人也只有一個屬於自己的黃金年代。

時代公平地碾壓着每一個人，當倖存者偏差不再奏效，當車輪逼近，我祝你永遠年輕。這一點，拿芭芭拉在書中的金句來解釋，恰到好處：

如果有任何人能夠為美國夢的消失做可靠見證的話，那就是失業白領——「按部就班」「凡事做對」的那些人，結果還是淪落到衰敗的地步。

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