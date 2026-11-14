隔夜水不能喝？傳千滾水含亞硝酸鹽致癌　央視闢謠：關鍵密封防菌

坊間多年流傳「隔夜水含亞硝酸鹽，飲用會致癌」的說法，不少人因而把過夜滾水、「千滾水」（多次煮沸的水）直接倒掉。11月9日央視網「謠言終結站」發文闢謠，指滾水只要保存得當，隔夜後仍可以放心飲用，實驗顯示放置24小時後亞硝酸鹽含量遠低於國家飲用水標準。專家提醒，隔夜水真正的風險在於開蓋放置導致細菌與塵埃污染，而非水質本身自然產生致癌物。



11月9日央視網「謠言終結站」發文闢謠指出，滾水只要保存得當，隔夜後可以放心飲用，實驗顯示放置24小時後亞硝酸鹽含量遠低於國家飲用水標準。（《央視網》圖片）

傳言說什麼？ 亞硝酸鹽致癌論流傳多年

「隔夜水不能飲」的說法，核心是稱水放過夜後亞硝酸鹽大增，長遠飲用可引致中毒或癌症，同類疑慮亦常延伸到反覆煮沸的「千滾水」現象。然而純水或煮沸水中的有機氮與仲胺（Secondary amines）含量極其微量，缺乏在胃酸酸性環境下與亞硝酸鹽合成致癌性N-亞硝基化合物（如亞硝胺）的充分前驅物條件。

「隔夜水不能飲」的講法，核心是稱水放過夜後亞硝酸鹽大增，長遠飲用可引致中毒或癌症，同類疑慮亦常延伸到反覆煮沸的「千滾水」（多次沸騰的水）現象。（微博@央廣網）

據新華網轉載的實驗分析顯示，即使將水反覆煮沸多達20次，水中的亞硝酸鹽含量僅約每公升0.038毫克，遠低於中國《生活飲用水衛生標準》（GB 5749-2022）中亞硝酸鹽（以氮計）每公升1毫克的限值；而世界衛生組織（WHO）的飲用標水準，對亞硝酸根之指引值為每公升3毫克。以單次急性暴露推算，人體需要短時間內灌下超過26公升的水才可能接近該濃度上限對應的攝入總量，而正常人體胃容量根本無法負荷。

據新華網轉載的實驗分析顯示，即使將水反覆煮沸多達20次，水中的亞硝酸鹽含量僅約每公升0.038毫克，不足中國《生活飲用水衛生標準》上限每公升1毫克的26分之1。（《天津市疾控中心》圖片）

真正風險在於存放方式：無蓋暴露、容器不潔與放置過久

央視網指出，清水經高溫煮沸後，原有的微生物與細菌已經被殺滅，冷卻後只要及時加蓋密封並放置在陰涼乾淨的環境，過夜後水質依然穩定。日常生活中的真正衛生隱患，在於水杯或水壺開蓋暴露放置，令空氣中的灰塵、細菌及蚊蟲隨時掉入水中，在室溫潮濕環境下引發細菌滋生。

央視網指出，清水經高溫煮沸後，原有的微生物與細菌已經被殺滅，冷卻後只要及時加蓋密封並放置在陰涼乾淨的環境，過夜後水質依然穩定。（微博@《人民日報健康》影片截圖）

央視網指出，清水經高溫煮沸後，原有的微生物與細菌已經被殺滅，冷卻後只要及時加蓋密封並放置在陰涼乾淨的環境，過夜後水質依然穩定。（微博@《人民日報健康》影片截圖）

日常生活中的真正衛生隱患，在於水杯或水壺開蓋暴露放置，令空氣中的灰塵、細菌及蚊蟲隨時掉入水中，在室溫潮濕環境下引發細菌滋生。（微博@《人民日報健康》影片截圖）

日常生活中的真正衛生隱患，在於水杯或水壺開蓋暴露放置，令空氣中的灰塵、細菌及蚊蟲隨時掉入水中，在室溫潮濕環境下引發細菌滋生。（微博@《人民日報健康》影片截圖）

天津市疾控中心（疾病預防控制中心）總結3個判斷要素：是否加蓋密封、容器是否潔淨、存放時間是否超過24小時，並指將水置入雪櫃（冰箱）只是物理降溫，不會產生有害物質，反而低溫抑制細菌繁殖，較常溫存放更安全。

天津市疾控中心（疾病預防控制中心）總結三個判斷要素：是否加蓋密封、容器是否潔淨、存放時間是否超過24小時。（《天津市疾控中心》圖片）

每日飲水量與水溫建議

除了破除隔夜水謠言，官方指引亦提醒市民掌握正確的補水常識。日常飲用水溫宜介乎攝氏10度至40度之間，避免飲用超過攝氏65度的滾燙熱水以保護食道。健康成年男性每日建議飲水約1,700毫升，女性約1,500毫升，並應維持少量多次的飲用頻率，不應待口渴才喝水。

官方指引亦提醒市民掌握正確的補水常識。日常飲用水溫宜介乎攝氏10度至40度之間，避免飲用超過攝氏65度的滾燙熱水以保護食道。（微博@央視三農）

長者由於口渴中樞反應較遲鈍，更應主動定時補充水分，每次約100毫升；高血壓、心臟病或腎病等慢性病患者，其飲水量則須嚴格遵從醫生指示，6個月以下純母乳餵哺嬰兒毋須額外補水。市民可透過觀察尿液顏色是否呈現清淡的淺檸檬色，客觀判斷自身水分是否充足。