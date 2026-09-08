食隔夜凍西瓜險送命！六旬婦「雪櫃惡菌」上腦 眼球僵硬面癱昏迷

暑假才剛剛過去，氣溫依然炎熱。天氣悶熱時，下班回家切幾塊冰凍西瓜消暑，是不少家庭的指定動作。吃不完的半個西瓜，隨手包上一層保鮮紙塞進雪櫃，過兩三天再拿出來吃，相信不少人都做過。



大部份市民習慣將雪櫃當成「食物保險箱」，以為低溫環境就能把細菌通通凍住。然而這個深入民心的生活習慣，隨時暗藏危機。早前內地一名婦人正正因為吃了數塊在雪櫃擺放了幾天的西瓜，結果「惡菌」入腦，陷入昏迷送入深切治療部，險些賠上性命！

吃隔夜瓜高燒40度 突發面癱眼神呆滯

女子吃了冰鎮西瓜後感染李斯特菌，家屬急送醫院救治。（圖片來源：網絡圖片）

綜合內媒報道，事發於浙江杭州，一名年過六旬的岑女士本身患有糖尿病，平日身體尚算健康。某天她突然發起高燒，體溫迅速飆升超過40°C，隨後更出現嚴重眩暈、步履不穩。家人起初以為只是普通感冒發燒，怎料短短幾天內病情急速惡化，岑女士不僅面部肌肉癱瘓、雙眼球幾乎無法轉動，整個人更漸漸失去知覺，陷入昏迷。

家人見狀大驚，緊急將她送院。醫生接診後察覺情況非比尋常，隨即安排腦部磁力共振及腰椎穿刺檢查，赫然發現她的顱內有多處感染病灶，證實出現極為罕見且致命的「腦膿腫」。

在醫生追查病史下，真相才水落石出——原來岑女士發病前約一星期，曾進食過在雪櫃存放了好幾天的切開西瓜。醫生判斷，西瓜在冷藏期間早已被惡菌污染，病菌經腸道黏膜侵入淋巴系統，再隨血液循環長驅直入中樞神經系統，在腦內大肆破壞。

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「雪櫃殺手」零下20度仍可存活一年

到底是什麼細菌如此凶悍？元兇正是常見於低溫環境的李斯特菌！

一般常見的致病細菌（如沙門氏菌或大腸桿菌）在4°C以下的低溫環境生長會變得遲緩甚至休眠，但李斯特菌卻是出了名的「嗜冷菌」：

耐冷能力驚人：家用雪櫃冷藏室通常維持在4°C左右，對李斯特菌而言根本毫無阻嚇力，它在0°C至4°C環境下依然能慢速繁殖；即使在零下20°C的冰格，亦能存活長達一年。



耐熱性較差：雖然耐寒，但它懼怕高溫，一般食物只要加熱至70°C並維持5分鐘以上，便能將其消滅。



正因這種特性，切開後的水果、未經加熱的沙律、刺身海鮮、即食冷盤，以至喝剩的鮮奶，都是李斯特菌的溫床。

一般健康的成年人如果不慎吃下小量李斯特菌，通常只會出現輕微發燒、頭痛、腹瀉等類似感冒或腸胃炎的症狀，身體多能自行抵抗。但對於長者、幼童、孕婦及糖尿病等慢性病患者，由於免疫力相對較弱，一旦感染，細菌極易穿透腸道屏障入侵血液，引發敗血症、腦膜炎甚至腦膿腫，死亡率可高達兩至三成。

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西瓜切開後點處理？4招防惡菌入口！

不想把「雪櫃惡菌」吃下肚，切開的水果和雪櫃存放習慣一定要做好把關：

1. 切開西瓜即日食完 勿依賴保鮮紙



很多人以為包了保鮮紙就萬事大吉，但砧板、刀具表面若不乾淨，切開西瓜的瞬間就已經把細菌帶入果肉；保鮮紙密封反而為部份細菌提供了潮濕的滋生空間。切開的水果最好當天吃完，就算放雪櫃也不宜存放超過24小時；如果表面出現黏液、出水或異味，切勿以為切走表面就能吃，應整塊丟棄。

2. 生熟分開 熟食擺上層、生肉放底層



雪櫃內部最忌交叉污染。未煮熟的肉類、海鮮應密封並放在雪櫃最底層，避免血水滲漏滴落到下方的即食食物上；切開的水果或吃剩的熟食則應妥善密封，存放在上層貨架。

3. 剩菜必須徹底翻熱



從雪櫃拿出來的隔夜菜或熟食，進食前必須徹底加熱至滾燙（中心溫度達75°C以上），切忌「微溫」即食。至於無法加熱的冷盤、生果，放置時間切記要嚴格控制。

4. 定期清潔雪櫃



雪櫃不是儲物室，每隔一至兩個月應徹底清潔內部層架一次。若發現醬汁或食物殘渣滴落，應立刻用稀釋洗潔精或熱水抹乾淨，防止李斯特菌在層架縫隙中長年潛伏。

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