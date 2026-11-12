港鐵女1人放膠袋佔3座位　否認霸位：你咪坐囉　網民斥：強詞奪理

用膠袋佔座好離譜！近日網上流傳1段港鐵罵戰影片，有戴紅色頭巾、穿白色短裙的女子乘搭港島綫時，將3個購物膠袋分散放在車廂3個座位上，她則坐在中間座位，有女乘客不滿女子用膠袋「霸位」出聲指責，女子竟大條道理反駁「我幾時有霸住個位呀？你咪坐囉，好似我咁樣，坐一半」、「打橫嚟講，你坐低我自然會拎開㗎啦」，批評「亂咁冤枉人」。



隨後有橙色上衣男乘客加入罵戰幫忙指責，女子反擊「你蝦我平凡小女子呀？」，男乘客見溝通無效，出手將膠袋集中擺放，女子緊張上前制止，「你唔好攞我啲嘢呀！我當你偷嘢㗎！」，並強調自己行為沒問題，「我一生一世都係合法嘅」。



網民狠批，「強詞奪理，真係頂佢唔順」、「X老橫行霸道！不知所謂」、「潑婦！係男人都頂佢唔住」、「邊個屋企人收埋佢啦」，又建議「癲成咁，要call職員搞得掂」、「搵EQ哥對付佢」。



近日網上流傳1段港鐵罵戰影片，有戴紅色頭巾、穿白色短裙的女子乘搭港島綫時，將3個購物膠袋分散放在車廂3個座位上，她則坐在中間座位，有女乘客不滿女子用膠袋「霸位」出聲指責。（facebook影片截圖）

facebook流傳的影片見到，戴紅色頭巾、穿白色短裙的女子將3個購物膠袋分散放在車廂3個座位上，旁邊有女乘客不滿其行為出聲指責，女子反駁：

「我自然會拎㗎啦，你理得我啫，我幾時有霸住個位呀？你咪坐囉，好似我咁樣，坐一半。」

女子坐的座位身後同樣放了膠袋。

1人佔3座位放膠袋 港鐵女否認霸位：你咪坐囉

女子反炮轟女乘客，「喺度多多說話，打橫嚟講，你坐低我自然會拎開㗎啦，你都不知情，喺度亂咁冤枉人，我幾時有霸住個位呀？仲有一半位㗎！全世界嘅人都睇到㗎，唔係盲㗎，唔係殘廢人嚟㗎」。

女子大條道理反駁，「我幾時有霸住個位呀？你咪坐囉，好似我咁樣，坐一半」。（facebook影片截圖）

女子：「我幾時有霸住個位呀？」（facebook影片截圖）

男乘客幫忙指責兼出手將膠袋集中擺放

隨後有橙色上衣男乘客加入罵戰，幫忙批評女子的不文明行為，女子站起身反擊，「我驚你呀？你蝦我平凡小女子呀？」、「我幾時有大叫大嗌呀？佢摟我講嘢咋，你估我想答佢呀？你誣捏詆譭我，話我霸位」，男乘客一度激動爆粗，女子表示「你講粗口我都唔驚你呀！」。

男乘客見溝通無效，於是出手將膠袋集中放在1個座位上，以騰出空位，女子緊張上前制止，「你唔好攞我啲嘢呀！我當你偷嘢㗎！」，之後自行將3袋物品集中放在一起，又說「你唔好用法例嚟嚇我，我一生一世都係合法嘅，做自己喜歡做嘅嘢，lawful（合法的）㗎」。

有橙色上衣男乘客加入罵戰，幫忙批評女子的不文明行為，女子站起身反擊，「我驚你呀？你蝦我平凡小女子呀？」。（facebook影片截圖）

女子指出，「仲有一半位㗎！全世界嘅人都睇到㗎」。（facebook影片截圖）

女子反擊，「我幾時有大叫大嗌呀？佢摟我講嘢咋，你估我想答佢呀？你誣捏詆毀我，話我霸位」。（facebook影片截圖）

女子不斷反罵男乘客。（facebook影片截圖）

網民齊轟用膠袋佔座女子：

「唉！令人頭痛一族」



「真係挑戰人嘅忍耐力」



「咁嘅人品佢有冇朋友㗎？」



「位置係畀人坐唔係放東西」



「使X同佢講咩，一嘢坐落去」



「如果是我，直接把她的東西掃開，然後坐下去」



「難為佢講得出仲有一半位，嗰一半位畀邊個坐呀？真係正常人嚟㗎？」



「呢啲人呢，唔知衰咗，仲要大聲夾惡，錯咗都唔認」



「明顯佢跳咗掣，算把啦，其實，大家見到呢啲人同佢爭拗都嘥氣」



「大家鬧個癲婆時，都要讚下個英勇男士」



男乘客見溝通無效，於是出手將膠袋集中放在1個座位上，以騰出空位。（facebook影片截圖）

女子緊張上前制止，「你唔好攞我啲嘢呀！我當你偷嘢㗎！」。（facebook影片截圖）

女子自行將3袋物品集中放在一起。（facebook影片截圖）

女子說，「你唔好用法例嚟嚇我，我一生一世都係合法嘅，做自己喜歡做嘅嘢，lawful（合法的）㗎」。（facebook影片截圖）

港鐵滋擾乘客、說粗口可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000港元。

除此之外，若乘客在爭執過程中情緒失控甚至說「粗口」，根據《港鐵附例》第28H(1)條，於鐵路處所使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，同樣可被罰款5,000港元。

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