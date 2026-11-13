山羊被當遺失物送到日本警局 全員化身愛心飼育員 副局長親取名
撰文：聯合新聞網
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警察局受理的民眾「遺失物」無奇不有，但日本宮崎市警方日前接獲的失物，竟然是一隻身長達一米的大山羊！
綜合日媒報導，在11月7日傍晚的宮崎市芳士街頭，出現一隻山羊在路上悠哉漫步，散步民眾見狀驚訝報案。警方獲報後隨即派員前往護送回警局，成為局裡罕見的「大型遺失物」。
這隻山羊有一把顯眼的白鬍子，頂著兩隻大角。因為一身茶褐色毛皮，加上個性溫順親人，宮崎北分局副分局長串木野英幸還親自替牠取名為「茶茶丸」。
在警局暫住期間，警員們化身專業飼育員，紛紛到警局周遭割雜草餵食，只要呼喚名字牠還會主動靠過來，意外成為撫慰全體同仁高壓緊張工作的「療癒系吉祥物」。
所幸這場街頭漫遊在11日圓滿落幕。飼主當天趕往警局認領時透露，山羊是從自家庭院偷溜出門，這幾天還深怕牠在路上傷到路人，見到牠平安無事才終於鬆了一口氣。
茶茶丸被主人帶回家後，相處幾天下來產生深厚感情的警員們相當不捨，副分局長更打趣表示，局裡同仁已經開始陷入「茶茶丸失落症」。
該分局今年受理的特殊遺失物不少，之前還曾接獲通報收容過鸚鵡、鱉和陸龜等動物。這場山羊迷途記不僅展現警方照顧動物的溫暖一面，也為平時嚴肅忙碌的警察局增添一段溫馨的執勤插曲。
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