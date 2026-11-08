女子見巨肚貓抱回家設產房　誤將尿味當羊水　鄰居笑揭是過重公貓

刷到個影片笑點過於密集了，女子@小鹽有點淡下班路上偶遇一隻貓，圓滾滾的大肚子一直左右晃，她當場心頭一緊：這貓咪八成是懷孕了。



她立刻去請教養了二十多隻貓的資深鏟屎官，對方一看了也篤定判斷，這就是隻待產孕貓！得到專業認可後，女子更是下定決心，要把這隻可憐的孕貓帶回家，讓牠安心生寶寶！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女子@小鹽有點淡下班路上偶遇一隻貓，圓滾滾的大肚子一直左右晃，她當場心頭一緊：這貓咪八成是懷孕了。（抖音@小鹽有點淡）

原來是一場大烏龍：

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她一口一個咪哄著，一開始貓還慢悠悠跟著走，走了半路就賴著不肯動了，女子二話不說，直接抱起孕貓就往家衝。好在這貓脾氣超好，全程乖乖不動，就是體重實在驚人，女子抱得胳膊發酸。

等電梯時都得放下來歇一歇，看著牠圓滾滾的肚子，女子心裏又是開心又是緊張的，開心是想到能開一窩小奶貓盲盒，卻又略略擔心自己照顧不好即將生產的貓媽媽。好不容易把貓帶回家，貓媽卻有點坐立不安。

朋友說母貓產前都會焦慮，這是要生的信號！再加上之前抱貓的時候發現羊水穿了，女子越來越篤定小貓要臨盆了。兩人瞬間進入備戰狀態，手忙腳亂佈置產房，鋪好乾淨尿墊，把一切準備得妥妥當當，就等著小貓咪平安降生！

結果下一秒，驚天反轉來了！她們湊近仔細觀察，突然發現貓咪耳朵有剪耳的絕育標記啊？那就是不會生咯？？女子當場懵了，趕緊把貓咪照片發到屋苑寵物群，看看有沒有鄰居認識這隻貓。

沒想到真有鄰居秒回，直指小貓是慣犯了，屋苑裏有名的大卡車，純吃胖的！而且人家是隻公貓！！之前兩人聞到的奇怪氣味，還傻傻以為是破羊水的味道，鬧了半天就是單純的貓尿味！

女子又好氣又好笑，原來自己滿心歡喜準備接生，結果撿回來一隻好吃懶做的胖公公！沒辦法只能連夜把這隻大卡車扛回原地，還不忘貼心叮囑牠：

回去少吃點，別再靠大肚子騙好心人啦！

後來鄰居還調侃，這隻胖公貓總時不時失蹤，原來都是被當成孕貓抱回家「待產」了，害，誰讓咪身材這樣呢！女子後來沒有領養咪，想想也是，平時30個長期飯票，領養了就只能呆水泥房子裏，跟著女子還得減肥，還沒得到處溜達，肯定咪也是不樂意的。

不管怎麼樣，看到小貓平時都不少人愛著，心裏頭還是暖暖的，要是天下的小貓都這麼好運就好嚕！

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