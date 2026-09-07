日本柴犬墮海求生26小時　漂流5公里登島奇蹟生還　網民反應兩極

奇蹟真的存在！日本日前發生1宗驚險的寵物墮海意外，1隻黑色柴犬隨主人乘坐遊艇出海時意外墮海，下落不明。事件在社交媒體廣泛傳播，網民紛紛轉發擴散，終於在群眾力量下，柴犬於26小時後在距離事發地點約5公里外的小島上奇蹟被尋回！網民驚訝狗狗頑強的生命力之餘，亦強烈抨擊狗主疏忽照顧。



1隻黑色柴犬隨主人乘坐遊艇出海時意外墮海，下落不明。（AI生成圖片）

終於在群眾力量下，柴犬於26小時後在距離事發地點約5公里外的小島上奇蹟被尋回，主人喜極而泣，狗狗亦興奮得不停搖尾。（AI生成圖片）

遊艇出海生意外 柴犬墮海漂流5公里

綜合媒體報道，事發於日本愛媛縣松山市，8月29日下午約2時，1名男狗主與愛犬乘坐遊艇出海，當船隻航行至興居島與中島之間的海域時，柴犬意外掉入海中。由於當時海面風高浪急，狗狗落水後瞬間失去蹤影，狗主見狀焦急萬分，隨即聯絡當地的觀光海釣船船長大林真弘求助。然而船長表示，當時海面湧浪不斷，估計狗狗墮海已被西南方向的海流沖走，情況一度令人相當憂慮。

1名男狗主與愛犬乘坐遊艇出海，柴犬意外掉入海中，當時海面風高浪急，狗狗落水後瞬間失去蹤影。（網上圖片）

1名男狗主與愛犬乘坐遊艇出海，柴犬意外掉入海中，當時海面風高浪急，狗狗落水後瞬間失去蹤影。（網上圖片）

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網民集氣發揮奇效 怒海求生26小時現奇蹟

為盡快尋回柴犬，大林真弘在各大社交平台發布尋狗帖文，呼籲附近船家及民眾協助，帖文迅即引來大量網民關注。直至8月30日下午約4時，即柴犬墮海約26小時後，有民眾在距離事發地約5公里的釣島發現柴犬蹤影，大林真弘和狗主迅速趕抵現場，確認正是失蹤愛犬，主人喜極而泣，狗狗亦興奮得不停搖尾。大林真弘推測，柴犬是順着海流漂至釣島並自行游上岸，平安生還實屬「奇蹟」。

終於在群眾力量下，柴犬於26小時後在距離事發地點約5公里外的小島上奇蹟被尋回。（網上圖片）

終於在群眾力量下，柴犬於26小時後在距離事發地點約5公里外的小島上奇蹟被尋回。（網上圖片）

網民反應兩極：讚生命力頑強 vs 怒轟狗主沒防護

事件引起網民熱議，反應兩極。不少人盛讚柴犬生命力頑強，直言「即使是人類，在有海流的海上要游5公里也相當困難」，又指「柴犬本身並非擅長游泳的犬種，狗狗能捱過26小時實在厲害」。

亦有網民批評狗主缺乏危機意識，質疑為何在危險的船上沒有為狗狗佩戴牽引繩或專用救生衣，直斥「主人完全沒有責任感，應該自己嘗試游5個小時」。更有網民感嘆，這次狗狗大難不死純屬幸運，呼籲各位狗主應該盡力做好安全措施防患未然。

（綜合）

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