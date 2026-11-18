「從上海的救助站，到杭州萬人舞台的聚光燈下，悟空的『晴朗』，在短短幾個月中有了具體的重量。」——于文文（Kelly Yu）工作室。11月6日，于文文的杭州演唱會邀請了一位特殊的「神秘嘉賓」，一隻貓。



牠叫「悟空」，是于文文領養的貓。悟空上場前，于文文有特意叮囑儘量保持安靜，以免嚇到牠。但，此等萌物誰又能抵抗得住？當牠被工作人員抱上來，台下「哇」聲一片。悟空站在于文文身邊，有點好奇，有點緊張，牠四處張望，但有問必答。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

11月6日，于文文的杭州演唱會邀請了一位特殊的「神秘嘉賓」，一隻貓。（于文文工作室）

小貓就乖乖躺在于文文懷裡：

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于文文蹲下來，把咪高峰遞上：「悟空有什麼想跟大家說的嗎？」

悟空：「喵~」（翻譯之：大家好，我叫悟空）

于文文：「還有什麼要跟大家說的嗎？」

悟空：「喵~」（翻譯之：我有點害羞）



不愧是歌手的小貓，演唱會全開麥也不怯場。而且只有養過貓的人才知道，悟空的社會化程度有多高。在嘈雜的陌生環境下，牠沒有應激也沒有亂跑，還會在于文文遞咪高峰的時候配合。

于文文唱歌，牠就乖乖縮在懷裏。她唱的是《圓》，是一首專門寫給小動物的歌：「送出去的愛，會像一個圓一樣轉回來。」直到悟空下場前，于文文才說出抱牠上來的目的：

如果大家不愛也不要傷害，希望有能力且剛好想養寵物的朋友，可以優先考慮領養代替購買……

說到這裏，就不得不提一下悟空的來歷。今年3月，于文文去探訪了一家流浪貓的救助基地。基地有200多隻小貓，有的一出生就沒有家，有的因為生病被遺棄；也有的是主人去世前託付來的……多是些老弱病殘。

今年3月，于文文去探訪了一家流浪貓的救助基地。基地有200多隻小貓。（抖音＠我是幸福的貓媽媽）

照顧牠們的是一位退休的警察阿姨，為了牠們，阿姨幾乎傾盡所有，甚至不惜賣掉了上海的房子。于文文給阿姨送了貓糧，帶重病的小貓們去醫院，承擔了費用。阿姨給她抱來一隻小貓，說牠長得像「悟空」。（即騎行博主趙朔曾收養、後不幸遇難離世的網紅流浪貓「趙悟空」）

于文文抱着牠，很是親近和喜歡，或許有些緣分是早就註定好的……她決定帶牠回家，也叫「悟空」。（抖音＠我是幸福的貓媽媽）

于文文抱着牠，很是親近和喜歡，或許有些緣分是早就註定好的……她決定帶牠回家，也叫「悟空」。自此，命運的齒輪開始轉動……悟空大概也沒有想到自己幾個月後會站在萬人矚目演唱會的舞台上，也會擁有自己的粉絲，也成為大明星「悟空」。

評論區有不少網友淚目了：

「我以為牠只是巧合叫『悟空』，沒想到真是『悟空』才叫『悟空』…」

「這個角度真的太像悟空了，不知道牠在天堂還好嗎？」

「趙悟空變成了于悟空，這次一定要長壽啊！」

「在悟空的注視下領養了悟空…」



于文文愛貓，眾所周知。她家裏有一隻叫「朵貓貓」的老貓，已經陪伴了她12年。為了記錄貓的日常，于文文專門在社交平台開了一個賬號——朵貓貓朵小姐。後來，朵貓貓和「經紀貓」結婚並成功生下5隻小可愛。于文文喜當外婆。

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因為工作關係，她經常全國各地的出差，陪伴貓貓的時間也越來越少，如果需要離開很長時間，她就會辦好手續，帶着小貓一起去。畢竟，對於喜歡貓的人來說：貓，就是最好的治癒方式……在一次採訪中，于文文是這樣說的：

牠們可以沒有我，但我不能沒有牠們。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】