美國研究揭3病媒蚊叮人各有所好　人類皮膚的「氣味指紋」成關鍵

美國最新研究發現，蚊子其實也會「挑人」叮，而且不同種類的蚊子，偏好的對象也完全不同。決定誰比較容易被叮的關鍵，可能就藏在每個人獨特的皮膚氣味、化學物質及細菌組成中。



根據科學新聞網站《Science Daily》報導，美國佛羅里達國際大學（Florida International University）研究團隊找來119名志願者，測試3種會傳播登革熱、茲卡病毒及西尼羅病毒等疾病的蚊子，想了解這些蚊子是否偏好某些族群。

令人意外的是，119名受試者中，沒有任何一個人同時受到3種蚊子「青睞」。每種蚊子都有自己偏好的對象，顯示牠們可能透過不同的氣味訊號來選擇叮咬目標。

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研究發現，埃及伊蚊（Aedes aegypti）比較喜歡沒有使用額外香氛產品、皮膚特定揮發性化合物含量較低的人，對男性也略有偏好。白紋伊蚊（Aedes albopictus），也就是俗稱的亞洲虎蚊，則特別容易受到皮膚釋放較多酮類及植物性揮發性化合物的人吸引。而主要在夜間活動的致倦庫蚊（Culex quinquefasciatus），則對皮膚上的微生物組成格外敏感。某些細菌可能增加吸引力，另一些細菌則可能讓蚊子避而遠之。

研究人員指出，人類皮膚會釋放超過1000種揮發性有機化合物，而皮膚上的細菌、真菌等微生物，也會影響每個人散發的氣味。研究主持人馬修德傑納羅（Matthew DeGennaro）表示，每個人的皮膚微生物組就像獨特的氣味指紋，而不同種類的蚊子，似乎各自發展出辨識這些氣味的方法。

這項研究已刊登於《iScience》期刊。研究團隊希望，未來能進一步找出吸引或驅避特定蚊種的化學物質，開發更精準的防蚊產品。也就是說，未來防蚊可能不再只是想辦法讓所有蚊子遠離，而是針對不同蚊種的「口味」，設計專屬的防護方式。

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