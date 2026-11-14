日便利店飲料櫃驚見「白湯」　網民揭真實身份直呼：日本真的瘋了

一名女網友分享，近期去日本石垣島旅遊，逛便利商店時意外發現一款名為「白湯」的寶特瓶飲品，原本以為是什麼特殊飲料，仔細查看才發現內容物竟然只是熱水，讓她驚訝直呼「日本真的瘋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己在石垣島便利店看到一款商品，瓶身僅標示「白湯」兩字，並印有「天然水」及英文「Hot natural mineral water」，仔細一看才確認裡面裝的就是瓶裝熱水。她沒想到連熱水都能製成商品，直接在便利商店販售，「這個很棒」。

貼文一出後，不少網友都表示：

「接下來這個季節我會常買這個喔〜比起買水，我會更想喝熱水」

「對於只喝溫熱水的我是救贖，去日本買水都只能退冰」

「『湯』在日文就是熱水的意思……」

「沸騰之後回到50-60度才能叫白湯」

「這出非常久了」

「這個我有喝過！ 因為當時身體不舒服，有人去便利商店買給我配藥喝，當時打開喝才知道原來是水！但溫度很剛好」



台灣人最愛到日本旅遊，逛街、吃美食、看風景是少不了的行程，更有不少人愛逛日本便利店。美食旅遊網紅「海綿飽飽的鳳梨城堡」在Facebook分享自己每次到日本必買的便利店四件套，包括牛奶布甸、乳酸菌飲品、咖啡歐蕾、檸檬機能飲，笑稱一到日本就衝便利店是必須的，「像打卡一樣」。

對此，網友回應：

「一下飛機先去超商（便利店）湊齊固定四件套，這個入境儀式感太懂了」

「跟我一模一樣，日本基本套組」

「這四件套每次都要買」

「那個檸檬c很有用」

「我開車累了都是冰美式加檸檬那一罐，越喝越好喝」

「高千穗，在日本每天一瓶」

「布丁（布甸）必買」

「那個布丁真的可以每天吃兩個，太好吃了」



延伸閱讀：去日本買牛奶先摸這裏！有缺角才是純鮮奶 選果汁也有隱藏密碼

+ 7

延伸閱讀：

日本遊客來台買1零食驚呼太危險 台人認證：真的吃到停不下來

赴日購物結帳注意！他曝「1動作」恐讓店員愣住 正確做法曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】