顛覆傳統港式糖水！內地｢固體楊枝甘露｣韓網爆紅　有人為它來中國

繼「奶皮糖葫蘆」爆紅後，內地美食圈再掀話題，一款名為「固體楊枝甘露」的創意甜點迅速走紅。該甜品顛覆傳統港式糖水形式，以半顆芒果作為底座，搭配濃稠乾乳酪與多層配料，被網友形容為「能拿在手裏吃的楊枝甘露」，吸引大批年輕族群與外國遊客朝聖。



綜合內媒報道，固體楊枝甘露以新鮮芒果為基底，塗抹乾乳酪或希臘乳酪，上層鋪滿柚子肉、西米，部分店家還加入脆啵啵，整體外觀精緻、口感層次豐富，能直接手拿食用，迅速在社群平台引發討論。

內地甜點「固體楊枝甘露」在韓網爆紅。（小紅書圖片）

來看看在韓網爆紅的內地甜點「固體楊枝甘露」製作流程：

不少韓國遊客分享品嘗經驗，直呼第一口就被「驚艷」。他們特別讚賞芒果果肉的香甜，搭配幾乎沒有酸味、口感濃厚的乳酪，頂層西柚粒則增添清爽層次。有遊客因過於著迷，短時間內連續下單同款甜點四次，被朋友戲稱為「楊枝甘露四連擊」。

更有韓國網友為此專程「飛來的」來中國品嘗，有人當天往返深圳只為吃上一份，也有人在上海旅遊期間天天叫外送，直言：「會為了它再來一次中國。」甚至主動向中國朋友詢問購買地點。

報道指出，固體楊枝甘露的走紅，關鍵在於形態與口感的雙重創新。相較傳統液態糖水，固體版本以冷藏乳酪為基底，結合芒果果香、奶香與多層次咀嚼感，不少韓國網友認為其口感「甚至勝過液態版」，冰涼清爽又不膩口。

價格因素同樣推動跨境熱潮。韓國網友指出，當地紅柚不易取得，乾式乳酪與大型芒果價格偏高，自製成本動輒超過70元人民幣；相較之下，中國售價約16至34元人民幣，被視為「高性價比的奢侈甜點體驗」。

不過，也有科普帳號提醒，固體、冷藏形式的甜點對腸胃較弱者可能造成腹脹不適，建議適量食用，並留意食材新鮮度。

