與美女網紅出遊竟成惡夢？她慘淪「拍照工具人」　怒揭過分行徑

一名女網友抱怨，高中好友成為小有名氣的美女網紅後，每次出門都只顧著拍照，讓她淪為專屬攝影師。今年萬聖節更誇張，竟從晚上8點一路拍到隔天凌晨4點，整晚什麼都沒玩到，讓她相當崩潰。



該名女網友在Dcard發文表示，高中好友自從學會戴隱形眼鏡後，就越來越愛拍照，社群粉絲突破千人後，變成網紅，每次出遊都要她幫忙拍照。原PO起初不以為意，沒想到情況越來越誇張。

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原PO透露，今年萬聖節前3天，好友每天都精心打扮，甚至找來另外2名朋友陪拍，還要求大家一起裝扮，但朋友自己卻懶得幫別人拍。萬聖節當晚更從晚上8點拍到隔天凌晨4點，原PO整晚都在台北信義區幫好友對著柱子、牆壁拍照，自己卻什麼都沒玩到。

隔天大家累壞了，好友卻不停打電話催促出門，最後2名朋友找藉口離開，只有原PO留下。她在朋友宿舍門口等了3小時，又被拉去昂貴的咖啡廳拍照，連蛋糕都沒吃完，就被催著換裝陪拍，結果只拍了2張照片。

更讓她無奈的是，連續陪拍4天，網紅最後只上傳萬聖節當晚4張照片、前一天2張，另外2天則分別發布限時動態和Reels短影音。

貼文曝光後，網友紛紛留言：

「妳是工具人，不是朋友」

「準備放生」

「不尊重在場的朋友」



也有人分享類似經驗，「我有個朋友也是這樣，但她不是網美，一天到晚要我幫她拍網美照，幫我拍得不好看就說，『啊妳就長這樣啊』」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】