難得和好友旅行總是令人興奮又期待，但如果遇上雷隊友不只興致全無，可能還要受滿肚子氣。



一名網友在Dcard上發文抱怨，好友邀請她一起旅行，沒想到卻是噩夢的開始。

要一個人處理所有旅遊細節 反被懷疑「呃錢」

開心同朋友去旅行「竟是噩夢開始」 女網友數盡伏位：一肚子氣！（01製圖）

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原PO表示自己一年3分之2都在國外，每一次都會玩3周以上，而她在好友的多次邀約下答應6月一起旅行玩4天。

沒想到，朋友不僅讓她處理所有旅遊細節，甚至還會搞消失，讓她非常不滿。

她表示自己原本打算陪朋友4天，朋友回去後繼續獨旅。朋友看到訊息後先是搞消失，之後又說「男友不讓她自己搭飛機」，要求原PO只能跟她一起玩4天。

原PO答應後，兩人一起坐飛機出發，結果這才是噩夢的開始。

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酒店的費用因不同網站報價不同，先是被好友懷疑騙錢，到酒店以後，好友又一直嫌東嫌西。

原PO還補充，旅行時因為兩人想去的地方不同，她提出分開行動，卻被好友以「不敢一個人」拒絕。而原PO想去酒吧，朋友自己不想去又硬要跟，還跟男友告狀，她直言自己是免費保母。

結束這場痛苦的旅行後，好友和男友還在社群平台陰陽怪氣的發文，讓她覺得非常無辜又荒唐，直言「真的有夠瞎」、「花了6萬元（台幣）旅行一肚子氣」。

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文章一出吸引不少網友前來留言：

「什麼巨嬰，妳不說是朋友我還以為是妳剛剛辭掉了一份保母的工作」

「這種朋友真的不要比較好」

「我真的相信最容易看清一個朋友的方式就是一起旅行」

「雖然6萬很貴，但還是要恭喜妳少了一個爛朋友！」

「沒公主命就不要公主病」



也有網友分享自身經驗：

「拍照不好看就一直在碎唸，小事很會放大」

「因為自由行一直走路較累，情緒就會不是很好，講話稍有讓她不開心，就會給說話你聽，給你臉色看」

「從行程開始都沒意見，等去了開始說走行程太累，酒店太小、床鋪有味道，變成有些地方無法去」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】