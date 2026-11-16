美翁估值6500萬地皮滯銷擬捐予政府　逾500鄰居聯署促「快收禮」

舊金山一名77歲老人，原本打算把自己名下的一塊土地以575萬美元（約4511萬港元）出售，還打出廣告，稱這塊地可以開發成容納約80套住宅的公寓樓。沒想到，土地遲遲沒有賣出去，老人如今決定乾脆把地免費捐給舊金山市政府，作為永久開放的公共空間。結果，這個決定讓周圍的鄰居高興壞了！短時間內就有500多人聯名簽署請願書，催着市政府趕緊收下這份大禮。



說起來也挺有意思，老人575萬美元的地說送就送，周圍的鄰居比誰都積極，生怕市政府不要。這可真是看熱鬧不嫌事大，反正捐的不是自家的地！

據《舊金山紀事報》報道，這塊土地位於舊金山著名的雙峰（Twin Peaks）南側，坐落在Twin Peaks Boulevard 1230號至1240號之間。土地所有者是77歲的Bill Mandel。他擁有的四塊相鄰地皮，總面積約四分之一英畝（約10890 平方呎），形狀呈楔形。

此前，Mandel曾在網上掛牌出售這塊地，開價575萬美元，並引用第三方分析報告，宣傳這裏適合興建中層多戶住宅，預計能夠容納約80套住房。不過，出售計劃一直未能成功。

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市政府文件顯示，這片土地估值為835萬美元（約6550萬港元），比575萬美元的掛牌價格還高，而且老人還準備額外捐贈5萬美元用於土地維護。如今，Mandel打算將土地直接捐給舊金山市政府，由市府將其保留為公共開放空間。

這個消息讓附近居民十分高興，因為他們一直強烈反對在這裏興建住宅樓。中城露台業主協會（Midtown Terrace Homeowners Association）主席George Wooding表示，已經有超過500名居民簽署請願書，敦促市政府接受捐贈。Wooding說，自己擔任業主協會主席已有10年，很少見到鄰居們在同一個問題上如此團結，更沒見過一份請願書能這麼快獲得這麼多支持。

Mandel擬捐贈的地皮（S.F. Chronicle）

舊金山娛樂與公園管理局發言人Tamara Aparton表示，如果市議會批准接受捐贈，這塊土地將被保留為公共開放空間，成為雙峰自然保護區域的一部分。她表示，該部門目前管理著全市超過1100英畝的自然區域，這次捐贈將幫助市府保護又一小塊珍貴的城市自然景觀。如果順利獲批，這將是該部門自2006年以來首次收到私人土地捐贈，也可能成為近年來舊金山價值最高的土地捐贈之一。

不過，目前捐贈還沒有正式完成，市議會預計要到2027年初才能完成相關程序。如果市政府最終拒絕接受，Mandel表示，他可能會繼續嘗試出售土地。對於周圍500多名簽署請願書的鄰居來說，恐怕最擔心的就是市政府不肯收下這份大禮。

畢竟，一塊原本可能蓋起80套住宅的土地，如果變成永久保留的公共綠地，周圍居民的景觀保住了，也不用自己掏錢買地。至於舊金山到底是更需要80套住房，還是更需要這片綠地，恐怕就見仁見智了。

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