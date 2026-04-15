阿提密斯2號繞月創舉背後　10年資深NASA研究員辭職怒揭政治黑幕

歷經波折後，美國國家航空航天局（NASA）本月終於將4名宇航員送到太空，執行「阿提密斯二號」（Artemis II）載人繞月任務。此次任務從太空拍攝並傳回的地球新影像提醒人們，自1972年人類上一次接近月球以來，地球已經發生了巨大變化，而NASA也同樣如此，甚至「面目全非」。



當地時間4月8日，此前曾擔任NASA戈達德空間研究所（GISS）研究科學家的凱特·馬維爾（Kate Marvel），在《紐約時報》（New York Time）發表評論文章嚴肅指出，就在這些從太空俯瞰的畫面背後，一場圍繞科學、預算與政治的深層衝突正持續發酵。

前NASA戈達德空間研究所（GISS）研究科學家的凱特·馬維爾（Kate Marvel）。（NASA Science）

預算削減、管理混亂以及政治干預，正侵蝕NASA賴以開展科學研究的根基。美國總統特朗普（Donald Trump）提出的2027年預算方案，甚至計劃將NASA科學部門經費削減近一半。

在這一背景下，大批科研人員選擇離開政府體系。自特朗普重返白宮以來，已有超過1萬名STEM領域（科學、技術、工程和數學）博士離開聯邦政府。馬維爾將此現象稱為「美國書呆子大出走」（Great American nerd exodus），並指出，包括從事癌症、農業、氣象等領域的科研人員，正成為政治博弈中的「目標」或「附帶損害」。

NASA預算恐遭削減 政治博弈影響科研▼▼▼

在長達10年的任職時間中，馬維爾一直在NASA戈達德空間研究所從事地球氣候相關研究，其工作內容包括分析降雨與雲層的衛星數據，並構建地球當前及未來狀態的模型。

她表示，隨着特朗普政府愈發傾向保護石油和天然氣行業的利益，從事氣候研究的科學家逐漸成為被針對的對象。直到今年3月，在科研環境持續惡化之下，她最終選擇辭職。

馬維爾在NASA的團隊雖然躲過了「政府效率部」（DOGE）的初期裁員潮，但卻在去年5月被無故逐出位於紐約的辦公室，以至於她只好被迫在辦公室沙發上輾轉，「流動辦公」，繼續撰寫項目申請書。與此同時，科研經費分配也陷入混亂，一些本可獲得資助的項目因資金不到位被擱置，另一些則「消失無蹤」，去向不明。

根據美國國會參議院商業、科學與交通委員會的民主黨人在去年9月發布的報告，NASA在國會正式批准預算前，已提前按特朗普削減科學經費的提案執行資金分配。今年1月，儘管美國國會通過預算法案，基本恢復了相關經費，但許多科研人員仍難以實際獲得支持。

特朗普提出的2027年預算方案，計劃將NASA科學部門經費削減近一半。（Getty Images）

除了資金問題，機構調整也引發擔憂。去年3月，NASA取消了由氣候科學家擔任的首席科學家職位。在全機構會議中，關於月球和火星的討論頻繁出現，而有關地球研究的內容卻明顯減少。與此同時，NASA戈達德太空飛行中心的圖書館被關閉，數十個實驗室也以「整合」為名被撤銷。

在科研環境動盪之際，部分管理層更關注諸如電子郵件簽名中是否使用代詞等問題，而非科學研究本身。更令馬維爾不滿的是，NASA局長艾薩克曼今年3月在《科學》（Science）雜誌中公開質疑氣候研究的價值，聲稱NASA就「政治化議題」發表論文「無助於更廣泛的使命」。

NASA局長聲稱政治化議題「無助於更廣泛的使命」。（Getty Images）

對此，馬維爾明確表示，氣候科學本身並不具有政治屬性，科學家的職責是研究物理規律，而非制定政策。她認為，儘管各方可以就氣候政策存在分歧，但特朗普政府選擇直接「攻擊科學」，包括取消發布《國家氣候評估報告》（National Climate Assessment）、裁撤美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）研究人員，並計劃解散氣象與氣候科學領域「皇冠上的明珠」——美國國家大氣研究中心（NCAR）。

文章進一步警告稱，事實真相是，人類已然步入了氣候災難的初期階段。美國西部的春季氣温已接連打破歷史紀錄。在科羅拉多河流域，本已嚴峻的乾旱形勢正因落基山脈創紀錄的低降雪量而進一步惡化。高温、植被幹燥以及降雨稀少等因素，恐將在未來引發一個令人膽戰心驚的火災季。

馬維爾最後提醒，儘管「阿提密斯二號」任務或許仍能激發公眾對太空探索的熱情，但在科學投入持續收縮的背景下，美國對地球本身的認知能力正在削弱。她認為，公眾理應享有氣候科學帶來的認知與預警能力，否則，即便來自太空的地球影像再壯觀壯麗，也不過是一堆徒有其表的照片罷了。

此前，據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間4月5日報道，在白宮於4月3日公布的一份預算提案中，包含了一項為NASA的「阿提密斯」登月計劃追加10億美元資金的請求。然而，美國總統特朗普同時也要求對NASA的科研預算進行大幅削減，削減幅度接近50%。

特朗普要求對NASA的科研預算進行大幅削減，削減幅度接近50%。（Getty Images）

總體來看，這份預算提案將使NASA的預算總額減少56億美元，降幅達23%。從美媒涉及NASA和預算的報道「基操」來看，其目的多半與要求上級「打錢」有關，而CNN此番在報道中也炒作渲染稱，美國視中國為與其展開一場「高賭注博弈登月競賽」的主要競爭對手，目前尚不清楚中國在科研領域的具體投入金額。

「然而，白宮的這份最新（預算）提案引發了人們的疑問：該航天機構（指NASA）的領導層究竟打算如何落實其『將人類送往太空探索宇宙』的宏偉願景，與此同時卻又大幅削弱那些支撐美國在科學領域保持領先地位的基礎研究工作？」CNN這樣發問道。

4月6日，NASA方面發布消息稱，美國東部時間當天13時57分左右，執行「阿提密斯二號」載人繞月飛行任務的宇航員越過距地球248655哩的位置，超越「太陽神13號」（Apollo 13）創下的人類載人航天最遠飛行紀錄。

按計劃，「阿提密斯二號」任務乘組將於美國東部時間4月10日20時07分在州聖地牙哥（San Diego，CA）附近海域濺落。濺落後，回收團隊將通過直升機接回宇航員。

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