太空人返地球後「腦部變形」？研究揭微重力改變腦結構影響2功能

美國佛羅里達大學（University of Florida）研究團隊發表最新研究指出，微重力環境會導致太空人腦部在顱骨內位移、拉伸與壓縮，進而影響平衡感與運動功能。這項刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究，首度完整記錄太空飛行對人類大腦造成的結構性改變。



美國科技媒體《The Daily Galaxy》報道，研究主持人塞德勒（Rachel Seidler）帶領團隊分析26名太空人在國際太空站執行任務前後的磁力共振掃描（MRI）影像，並與24名地球受試者進行對照。這些地球受試者接受60天頭部向下傾斜6度的臥床實驗，用以模擬微重力對體液分布的影響。

延伸閱讀：太空中怎性交？NASA專家揭男女生理反應不同 或需另類「三人行」

+ 4

研究結果顯示，雖然兩組受試者的腦部都出現向上移動現象，但太空人的位移幅度明顯較大。執行一年期任務的太空人，其負責運動控制的輔助運動皮質區向上移動約2.5毫米，同時該區域頂部與後方出現壓縮，其他區域則呈現拉伸狀態。

研究團隊進一步發現，腦部位移幅度較大的太空人，返回地球後在平衡測試中的表現較差。這項發現解釋了為何太空人返地後經常出現姿勢不穩的狀況，顯示腦組織變形可能影響負責空間定位與動作控制的區域。

研究人員強調，地面模擬實驗雖能重現部分效果，但真實微重力環境產生的影響更為顯著。研究作者表示：

我們展示了太空飛行與模擬環境後，腦部在顱腔內的全面性位置變化。這些發現對於理解太空飛行如何影響人類大腦與行為至關重要。

研究團隊指出，這些與太空飛行相關的腦部位移與變形，對健康與人體表現的影響仍需進一步研究，以確保未來人類太空探索的安全性。在地球上，重力協助固定大腦位置，腦脊髓液則提供緩衝保護，但在太空中這種持續向下的拉力完全消失，導致大腦出現前所未見的結構變化。

延伸閱讀：滯留286天終回家 NASA太空人需重新學走路 暴露輻射增罹癌風險

+ 6

延伸閱讀：

超乎想像！金星大氣含水量高出3倍 微生物生存環境待釐清

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】