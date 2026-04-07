奧地利研發納米級QR Code　僅1.977平方微米破紀錄　比頭髮還要小

奧地利維也納工業大學（TU Wien）的研究人員近日創下了一項令人驚嘆的世界紀錄。



他們成功製造出一個比人類髮絲還要纖細的超微型QR Code，展現了當代科技在微觀層面的驚人進步。

奧地利維也納工業大學的研究人員近日創下了一項令人驚嘆的世界紀錄，他們成功製造出一個比人類髮絲還要纖細的超微型QR Code，展現了當代科技在微觀層面的驚人進步。（TU Wien）

面積僅1.977平方微米

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這項創舉的核心技術是利用聚焦離子束切割一層極薄的氮化鉻（Chromium Nitride）薄膜，最終製作出面積僅1.977平方微米的QR Code。這個大小甚至比一根人類頭髮的寬度還要小。根據《健力士世界記錄》（Guinness World Records）官方的說明，這個QR Code的誕生不僅刷新了微型化技術的標準，也為未來的數據存儲、安全技術以及材料科學創新開啟了全新篇章。

健力士世界記錄官方在社交平台上發文表示：「該QR Code是透過聚焦離子束技術，切割氮化鉻薄膜製成，面積僅有1.977平方微米。」這項技術的成功應用，證明了現代製造技術能夠在微觀層面實現極高的精準度。

這項研究成果也彰顯了納米技術的快速發展，展示了其在未來潛在應用上的無限可能性。隨著科技不斷進步，此類超精密結構的製造技術或將在數據加密、資訊傳遞以及高性能材料的研發領域發揮重要作用。

目前，這項突破性的研究已引起全球科技界的廣泛關注，並為相關領域的後續研究奠定了重要基礎。

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