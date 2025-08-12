NASA在距離地球最近「三體」星系半人馬座阿爾法發現「宜居行星」

英國《自然》（Nature）雜誌網站近日刊文說，一個國際研究團隊藉助美國太空總署（NASA）的詹士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST），在距離地球最近的「三體」星系——半人馬座阿爾法星系，觀測到一顆位於恆星宜居帶的候選行星。



半人馬座阿爾法星系是一個距離地球大約4光年的三恆星系統，其最亮的恆星A星與太陽非常相似。

半人馬座阿爾法星系是一個距離地球大約4光年的三恆星系統（NASA）

本次觀測到的候選行星是一顆圍繞A星運轉的氣態行星，且位於A星的宜居帶內，即與恆星距離適中，温度適宜生命繁衍的區域。

迄今絕大多數系外行星是通過間接線索而非直接成像發現的，比如通過觀測恆星受行星引力作用產生的擺動現象來鎖定行星。

NASA在半人馬座阿爾法星系觀測到一顆位於恆星宜居帶的候選行星。（示意圖，AI生成）

而這次，研究團隊利用韋伯太空望遠鏡的中紅外儀器，將焦點對準了半人馬座阿爾法星系的A星。由於該星系距離地球較近，研究團隊盡力排除恆星的眩光干擾，成功獲得了足以分辨出行星的高分辨率圖像。

文章介紹，研究團隊還將通過更多觀測來複核發現，若最終得到證實，這將是首次通過直接成像技術觀測到位於恆星宜居帶內的系外行星。不過研究團隊表示，這顆氣態行星本身不太可能存在生命，但它為評估其衛星的宜居性提供了令人興奮的可能性。

據介紹，相關論文已發表在美國《天體物理學雜誌通訊》上。

