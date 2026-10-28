超暖心！深圳巴士司機將拄拐老人背下車　全網激讚獲公司現金獎勵

這位深圳司機，被全網喊話要求表揚！



「這位司機人真好」

「單位可以給這位司機獎勵嗎？」

「建議打12345反饋表揚這位司機」

……

最近，社交平台上一篇江蘇IP網友發的帖子被3500多名來自各地的網友點讚，並喊話要表揚深圳一位公交車司機。

深圳巴士集團公汽分公司福保車隊M390線駕駛員孫保偉被全網喊話要求表揚！（微信視頻號@南方日報）

巴士司機孫保偉將老人背下車的一幕被網友分享到社交平台，獲讚無數：

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10月20日上午，深圳巴士集團公汽分公司福保車隊M390線駕駛員孫保偉正執行營運任務，在車輛停靠福田區委站時，發現一位拄着枴杖的老人正步履蹣跚地準備上車。

見老人腿腳不便，孫保偉將車輛停穩後立即下車，輕聲說道：「老人家，慢點，我扶您。」

隨後，他攙着老人一步步登上車廂，幫助其坐穩，並細心放好枴杖，車輛抵達東方雅苑站後，老人面對較大的上下車落差一時不敢邁步，孫保偉再次起身上前說：

您別擔心，我背您下去。

他俯下身讓老人伏在背上，放慢腳步，一步一步將老人穩穩背到站台，待老人站穩、拿好枴杖後他又叮囑：「路上慢慢走，注意安全。」

這個主動、暖心的舉動恰好被一位來深圳出差的網友目睹併發到社交平台上，被各地網友紛紛點讚。

評論區裏不少深圳網友表示坐過孫師傅的車，「開車很穩，十分友好」。還推薦博主到民意速辦、12345、巴士集團等渠道反饋表揚孫師傅。不少外地網友也紛紛留下評論為孫師傅點讚。

據悉，深圳巴士集團表示將對孫保偉通報表揚並給予現金獎勵。

手握方向盤的他們是城市安全出行的「守護者」，也藏着深圳最温暖的待客心意。為孫師傅點讚！

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