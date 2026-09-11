90歲名中醫肖鑫和收徒「五代同堂」　舊單車騎31年捐款竟逾200萬

「噦（huì，鳥鳴聲）！起飛了！」一聲提氣的吆喝，90歲肖鑫和教授騎着陪伴了他31年的自行車，在廣州中醫藥大學校道上徐徐騎行。這天，是他第八屆收徒的「大日子」。



9月8日，這位對自己「錙銖必較」卻捐款助學逾兩百萬元的「小氣教授」，迎來從醫六十七周年的第八屆收徒儀式，其入門弟子吳明傑博士同步舉行第三屆收徒儀式，吳明傑的入門弟子陳青鎮老師則舉行首次收徒儀式。三人同台、三代同收，教師節前夕，一場中醫師承在此接力。

騎單車而來的90歲肖鑫和。（羊城晚報）

收徒：「五代同堂」承血脈 考察多年方收徒

在廣州中醫藥大學教工食堂四樓，廣東省百歲養生研究所（下稱「百歲所」）內，一場「一脈相承，三代同輝」的收徒儀式在此舉行。沒有電梯，今年90歲的肖鑫和依然穩穩當當地上樓、坐定。

儀式在莊嚴肅穆的傳統禮儀下進行。會場正中央，矗立着鄧鐵濤雕像。弟子們依次上台行拜師之禮：向見證人行禮，向師傅行跪拜禮、呈拜師帖、敬茶、謝師禮，師傅回禮。接着由肖鑫和弟子、百歲所副所長謝澤輝領誦，全體新老弟子共同高誦《大醫精誠》，字字鏗鏘。

「今天我們是師徒『五代同堂』。」儀式現場，肖鑫和時時望向身後的鄧老鵰像，發出感慨。國醫大師鄧鐵濤，到肖鑫和，再到吳明傑、陳青鎮及其新收弟子，中醫師承的血脈在此刻綿延五代。

拜師儀式現場，師徒「五代同堂」。（羊城晚報）

肖鑫和收徒向來嚴格，弟子需經長期考察方可入門，考察期往往在兩年以上。當日新收弟子周曙光便是縮影——2019年底，經肖鑫和第四屆入門弟子謝澤輝引薦初次登門求方，此後多年跟隨學習，直至當日方正式拜入師門。

弟子拜師後，要在肖鑫和門診至少跟診4年才可出師。「師傅常說『以病為老師，以病人為老師』，要在看診中帶徒教學。」謝澤輝介紹，「肖教授同時有兩種弟子，『學院派』重系統知識，『師承派』重領悟師傅『心法』，學習中醫思維。師承弟子中不少是兩種身份兼有，要求更高。」

今天見證的不僅是簡單的拜師禮儀，更是中醫藥智慧與師承血脈的莊嚴接力。 許見輝，百歲所執行所長

「小氣」：45元自行車騎了31年 捐款助學超兩百萬元

肖鑫和常被稱作「小氣教授」，但他很喜歡這個稱呼，因為他的「小氣」很特別。

他對自己「錙銖必較」，對他人豪爽大方——肖鑫和一件衣服穿幾十年，每頓飯在飯堂控制在六七元，45元買回的雜牌自行車如今已經騎了31年，卻把課酬、診金、銀行利息乃至退休金的一部分定期捐出。他常說：「我的所有一切都是黨、國家、政府、母校、老師給予的，我必須盡心、盡責、盡力回報。」

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2020年羊城晚報曾在頭版報道《廣中醫「小氣教授」肖鑫和：45元單車用25年，捐款近70萬！》。當年報道中，2020年肖鑫和已累計向學校關心下一代助學基金捐款677390元，發動社會捐贈762566.32元。如今六年過去，這位「小氣教授」的奉獻仍在持續加碼。

據肖鑫和2026年7月13日整理的個人情況總結，截至2026年7月10日，他個人捐款已達34次，共計1273390元；發動社會愛心人士50人次捐款1081491.57元；兩項合計2354881.57元。

「三年前我在美國馬薩諸塞州學習中醫時，有幸與肖師公視頻對話過一次，當時他就特別叮囑我，一定要懂得終生學習、終生奮鬥、終生奉獻。」陳青鎮說。

跟着師父，就是走一條有光的路。 謝澤輝，肖鑫和之徒弟

肖教授選徒，格外看重德行，「心術正，醫術才有根」，是師父多年傳給他的教誨。

「任務」：百歲人生在有為 不負鄧老「百歲託」

「我90歲了，現在天天工作，活到老、做到老、奮鬥到老！」肖鑫和活得像個「老頑童」。他至今仍堅持每周一、三、五出診。每天堅持騎車、打八段錦、練「夾脊飛金精」功法。體檢顯示，除腰椎間盤突出外，他心臟等各項指標都很好。

「老頑童」有何養生經？肖鑫和凝練為二十四字準則：

終生學習，終生奮鬥，終生健康，終生奉獻，終生快樂，直到天年。

收徒儀式上，肖鑫和給徒弟的回禮是一枚黃色的中藥香囊，並寄語「活過一百歲」！

90歲的肖鑫和會隨時拿出手機拍攝。（羊城晚報）

「活過一百歲」不是一句虛話，而是鄧老交給肖鑫和的一項「任務」。

「鄧老96歲時曾當面對我說『我一定活過100歲』。」肖鑫和回憶，恩師鄧老常常叮囑：「要好好弘揚中醫文化，中醫是個寶，治未病、防生病，人人都不能少！」「要辦好百歲工程研究所，培養鐵桿中醫，為中醫騰飛貢獻力量。」

百歲所正是2012年在鄧鐵濤親自指導下，由肖鑫和與胡小龍先生等發起創立的非營利性研究機構，為的就是踐行鄧鐵濤「養生重於治病」的戰略思想，秉持「助人健康我健康，助人百歲我百歲」的理念，推動「人人享健康，百歲不是夢」的「百歲工程」。

新收弟子周曙光在拜師帖中寫道，每次跟診，肖鑫和都反覆強調「中醫不能離開臨床，最好的醫生是自己」，囑咐病人「七分養，三分治」，並不厭其煩地讓每位學生、患者把肖鑫和寫的《百歲工程》看到100歲。

收徒儀式結束後，肖鑫和騎着自行車，把眾弟子帶到校園操場邊一棵枝繁葉茂的百年榕樹下合影。

肖鑫和常以這棵百年榕樹自勉：「千年古樹憑奉獻，百歲人生在有為。」這既是肖鑫和對生命意義的回答，也是他九十載人生的真實寫照。正如肖鑫和常說的：生命的價值，便是終生無私的奉獻。