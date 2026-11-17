11月17日深夜至18日凌晨，夜空將迎來1場集結天文奇觀與占星話題的天象交會。有「流星雨之王」之稱的獅子座流星雨即將迎來今年數量最多的高峰期（極大期），與此同時，火星與木星正近距離相伴於獅子座前方，加上前半夜的水瓶座上弦月（在占星學中代表著行動、突破、抉擇與打破舊框架的關鍵時刻），成為近期天文愛好者與星象關注者的焦點。



有「流星雨之王」之稱的獅子座流星雨即將迎來今年數量最多的高峰期（極大期）（Unsplash圖片）

2026獅子座流星雨今晚幾點看？ 為何觀測條件極佳？

根據《新華網》報道，今年獅子座流星雨極大期出現在11月18日上午8時左右；國際流星組織（IMO）預報的常規極大期則落在世界時11月17日23時45分（即香港時間11月18日上午7時45分）。由於白天無法直接觀測，因此最佳觀測時間為11月18日凌晨至天亮前。

今年獅子座流星雨極大期出現在11月18日上午8時左右；國際流星組織（IMO）預報的常規極大期則落在世界時11月17日23時45分（即香港時間11月18日上午7時45分）。（台北市立天文科學教育館官網）

這場流星雨的母體是繞日公轉週期約33年的「55P/坦普爾-塔特爾彗星」（55P/Tempel-Tuttle）。當地球穿過彗星軌道遺留的塵埃帶時，微小顆粒會以高達每秒71公里的驚人速度衝入大氣層燃燒，具有速度快、亮度高的特點，有機會出現明亮的「火流星」。

當地球穿過彗星軌道遺留的塵埃帶時，微小顆粒會以高達每秒71公里的驚人速度衝入大氣層燃燒，具有速度快、亮度高的特點，有機會出現明亮的「火流星」。（AI生成圖片）

天文愛好者需留意，今年並非33年一遇的「流星暴」爆發年（下次大爆發預計要等到2033或2034年）。在完全無光害的暗夜環境下，高峰期每小時大約可以看到10至15顆流星。雖然流星數量不算多，但今年的觀賞條件非常好，午夜過後月亮就會西沉消失，沒有月光干擾，非常適合觀星！

天文驚喜：火星與木星在獅子座雙星並輝

除了流星雨之外，英國《衛報》（The Guardian）的《Starwatch》天文專欄特別提醒觀星者，在流星雨極大期的夜空裡，火星與木星正好在獅子座胸口前方形成一對耀眼的雙星組合，隨著後半夜獅子座升起，將為觀測者帶來絕佳視覺焦點。

在流星雨極大期的夜空裡，火星與木星正好在獅子座胸口前方形成一對耀眼的雙星組合。（AI生成圖片）

占星運勢視角：建議大膽設想 務必保持冷靜

從占星運勢角度分析，代表「行動與衝勁」的火星，和象徵「幸運與擴張」的木星同時停留在充滿自信的獅子座，還剛好與流星雨的輻射點同框。這股能量非常適合用來設定新目標、勇敢表現自我，或是為心願注入具體的執行力。



由於上弦月剛好與木星形成對沖相位，加上北交點影響，整體情緒能量較為波動。這段期間容易讓人心情起伏變大、過度樂觀，甚至在頭腦一熱的情況下「答應了超出自己能力範圍的事」，或是做出衝動決定。

今夜應注意的「核心三課題」：

1.把握黃金時間許願：17日晚上9時後輻射點逐漸升高，午夜後升至適宜高度，凌晨12時至4時為黃金時期，適合趁著流星劃過將心願說出。

00:00至04:00為黃金時期，適合趁著流星劃過將心願說出。（AI生成圖片）

2.階段性檢討：上弦月是檢驗進度的節點，適合回顧先前新月時許下的願望，確認哪些目標正在推進、哪些需要調整。

上弦月是檢驗進度的節點，適合回顧先前新月時許下的願望，確認哪些目標正在推進、哪些需要調整。（Unsplash圖片）

3.戒急戒躁免衝動：受上弦月對沖木星影響，涉及大額支出、重要承諾及遠行計劃等均暫緩決定。

12星座今日運勢1句話指引

結合上弦月的「復盤」與獅子座天象，12星座的具體行動指引如下：

白羊座：回顧復盤手頭項目進度，不急於開新戰場。



金牛座：受火木能量刺激，需警惕衝動消費，暫緩大額支出。



雙子座：適合為近期的溝通與洽談做總結收尾，避免在深夜情緒波動時開啟新爭論。



巨蟹座：情緒起伏較為明顯，安撫好自己。



獅子座：流星雨與火木雙星齊聚本命星座，氣場最強，勇敢將願望說出。



處女座：涉及合約、帳單或工作細節的事務，逐條核對。



天秤座：感情與合作關係宜著重確認長遠方向，而非盲目加速。



天蠍座：太陽在你的星座，給自己的努力一點肯定。



射手座：海外事務、遠行計劃易出現變數，行程安排宜預留緩衝空間。



摩羯座：宜將目標拆解成可執行的具體步驟。



水瓶座：上弦月落在你的星座，直覺敏銳，適合做出關鍵決定。



雙魚座：靈感湧現，記得將靈感記下。



戶外觀測實用建議

美國《農民年鑑》（Farmers' Almanac）提醒觀星者，11月中旬夜間天氣寒冷，計劃外出觀星記得注意防寒，穿著多層防寒防風衣物、戴冷帽與手套。盡量前往光污染少、視野開闊的暗夜環境，遠離光害。觀星時肉眼視野最廣，不需要望遠鏡；入夜後讓眼睛適應黑暗約20至30分鐘，大範圍掃描西北到東方夜空，耐心等候即可。