社交平台TikTok近年的「Cleantok」社群興起一股清潔熱潮，不少創作者拍片分享用衣物柔順劑（fabric conditioner）擦拭地腳線（踢腳板／skirting boards）與家居表面的偏方，號稱擦完能讓全屋散發香氣，還能減少擦灰塵的次數。「柔順劑減塵」被不少人當成大掃除的偷懶神招，但清潔專家與日常清潔用品研發人員嚴正提醒，在網絡上看到的妙招不代表有效或安全，直指這種偏方既不安全亦無效果，盲目跟從恐引發火災。



社交平台TikTok近年的「Cleantok」社群興起一股衣物柔順劑清潔熱潮。（資料圖片）

為何用衣物柔順劑擦地腳線會引發火災風險？

根據英國家居生活媒體《Ideal Home》報道，英國專業清潔公司Total Clean區域經理康塞桑（Henrique Conceicao）指出，柔順劑本身易燃，隨便抹在家具或牆角，等同埋下火災隱患。物業救援機構Property Rescue的清潔專家巴倫（Emily Barron）補充表示，若將衣物柔順劑塗抹在靠近蠟燭和電器的地方，火災風險更大。康塞桑強調：「為了防塵而冒起火的風險，根本得不償失。」

柔順劑本身易燃，隨便抹在家具或牆角，等同埋下火災隱患。（AI生成圖片）

柔順劑真的能防塵嗎？化學科學家說出真相

用柔順劑防塵這項偏方，從長遠來看更會帶來適得其反的效果。英國清潔品牌Astonish的產品研發科學家奧利維亞（Olivia Young）直接打臉：「我們絕對不建議市民在地腳線上使用衣物柔順劑擦拭物體除塵，因為柔順劑乾掉後會在表面留下一層薄膜，反而更容易吸附灰塵。」她進一步提醒：「如果家中有寵物或小孩，不小心摸到甚至舔到，後果更是不堪設想。」

如果家中有寵物或小孩，不小心摸到甚至舔到柔順劑，後果更是不堪設想。（AI生成圖片）

專家推薦的安全除塵替代方案

針對家居除塵，約克格蘭德酒店（The Grand, York）行政管家威廉姆斯（Lisa Williams）表示：「只要定期使用微濕的超細纖維布擦拭表面去除灰塵，並用吸塵機徹底吸走地面塵垢，就能讓家裡保持乾淨明亮。」

約克格蘭德酒店行政管家威廉姆斯表示：「只要定期使用微濕的超細纖維布擦拭表面去除灰塵，並用吸塵機徹底吸走地面塵垢，就能讓家裡保持乾淨明亮。」（Unsplash圖片）

白醋或檸檬汁製清潔劑更有效

若想使用更安全有效的天然清潔法，專家巴倫則建議使用白醋或檸檬汁替代。將白醋或檸檬汁加水稀釋後裝入噴霧瓶，輕輕噴在積灰塵的地方，然後拿乾淨的乾超細纖維布把灰塵抹掉即可。

將白醋或檸檬汁加水稀釋裝進噴霧瓶，輕輕噴在積灰塵的地方，然後拿乾淨的乾超細纖維布把灰塵抹掉即可有效除塵。（Unsplash圖片）

產品研發科學家提醒，家用清潔用品本來就該「專物專用」。廠商上市前的安全檢驗，全是以「原本規定的用途」為準；如果拿去亂用，很容易惹出意想不到的危險。