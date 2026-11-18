天氣日漸寒冷，今年西曆11月22日就要進入小雪節氣，代表今年進入最後衝刺期，大環境的資金悄悄流動，台灣小孟塔羅雲蔚老師點名5星座將把這波冷空氣變成白花花的鈔票，在冷風中笑著數錢！



TOP5：天秤座

年底到處都在舉辦聚餐跟感恩回饋，你光是參加這些看似尋常的飯局，就能嗅到滿滿的金錢味。別人去聚餐都在瞎聊八卦，你卻能精準抓到客戶的喜好，順勢把手邊停滯好幾個月的案子重新推回軌道。這陣子你靠著那張討喜的嘴與絕佳的社交手腕，在長官與廠商之間左右逢源。與其自己低頭苦幹，不如靠著平時建立的良好關係來借力使力。只要把兩邊的需求完美對接，中間產生的龐大佣金與介紹費，就能讓你這個冬天過得比誰都滋潤，提早把下個月的信用卡帳單全部搞定。

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TOP4：獅子座

公司開始瘋狂追趕年度業績，辦公室裡哀鴻遍野，唯獨你覺得這是一個大展身手的絕佳舞台。面對那些吃力不討好的爛攤子，你毫不猶豫地一馬當先跳出來扛下重任。你盤算著老闆現在極度需要有人來穩定軍心，帶著這股破釜沉舟的霸氣，硬是把快要搞砸的企劃起死回生，順利拿下大筆訂單。高層看到你這般驚人的危機處理能力，發放年終獎金時絕對會把你排在第1順位。你用最霸道直接的實績，換來了完全無法被忽視的實質報酬，這種靠硬實力砸出來的財富，拿在手裡就是痛快。

TOP3：摩羯座（山羊座）

趁著氣溫下降，你順手把自己的財務報表徹頭徹尾整理了一番。把那些每個月自動扣款卻根本沒在用的訂閱服務全部取消，甚至找出年初忘記申請的業務津貼。你處理金錢的態度向來滴水不漏，絕不容許任何1塊錢白白流失。過去這大半年默默扣款的長期理財，現在剛好迎來一波漂亮的高點。你看著戶頭裡的數字一點一滴膨脹，內心的安全感也跟著大幅提升。你完全沒有被外面那些熱鬧的促銷廣告迷惑，靠著極度嚴苛的紀律，在年底前硬是多逼出了1個月的薪水，把錢死死鎖在金庫裡。

TOP2：金牛座

看到街上提早掛起的過節裝飾，你腦袋裡盤算的不是去哪裡花錢，而是怎麼把別人的消費慾望變成自己的收入。這陣子你把家裡那些保存極好的二手名牌，或是早就絕版的小收藏掛上網拍。憑藉你敏銳的市場嗅覺，這些東西現在全成了奇貨可居的搶手貨，買家為了送禮，連殺價都懶得殺就直接結帳。你非常享受這種把閒置物品換成現金的過程，每一筆入帳都讓你心滿意足。出門買個日常用品，你也總能挑到折扣最深的隱藏版好物，靠著這套變現法則，你的過冬基金正以倍數瘋狂成長。

TOP1：天蠍座

想要在年底這波混戰中狠狠大賺一筆，你的策略就是完全低調行事。當身邊同事都在為明年的預算發愁時，你早就不動聲色地把最具潛力的大客戶悄悄簽了下來。這1年來你忍受各種不合理的修改要求，默默收集對手的弱點，現在終於到了全面收割的黃金時刻。你看準市場的風向轉變，果斷把手邊資源全部投入獲利最高的項目中，連一點猶豫都沒有。這種精準又狠辣的商業眼光，讓你在結算業績時爆出1個驚天動地的天文數字。別人還在苦苦掙扎，你已經拿著這筆超大額的分紅準備去旅行了。

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