你最想擁有哪種超能力？10條問題揭露你能靠什麼在職場脫穎而出

都說職場如戰場。你想要在職場裏脱穎而出被重用和被提拔，那麼你就必須要有一定的能力才行。要麼你做事很有手段，要麼你能夠討得領導歡心。



那麼你在職場究竟能靠什麼C位出道（脱穎而出）呢？測試一下就知道答案了，下面我們就一起來做個測試吧。

想要在職場裏脱穎而出，要麼做事很有手段，要麼能討得領導歡心。（《蜘蛛俠 2》劇照）

1. 你是一個很經常發朋友圈的人嗎？

很經常→2

不經常→4



2. 你喜歡一個人，會大聲說出來還是藏在心裏呢？

會大聲說出來→4

會藏在心裏→3



3. 每天工作你會特別心煩和特別想要逃避嗎？

很經常會→4

不怎麼會→5



4. 你是否會經常跟身邊的人作比較呢，比較結果如何？

會比較，覺得自己還不錯→6

會比較，覺得自己很糟糕→5

基本不會比較→8



5. 你會因為第二天有重要的事而失眠嗎？

很經常會→7

偶爾會的→8

一直都睡得很好→6



6. 面對別人的質疑，你會怎麼做呢？

反擊回去→9

看情況決定→7

壓根就不在乎→10



7. 你會主動跟領導提漲工資的事嗎？

應該會的→8

應該不會→10

看情況→9



8. 你是一個跳槽特別頻繁的人嗎？

比較頻繁→9

不太頻繁→A

基本不跳槽→10



9. 你能夠接受跟前任做朋友嗎？

當然可以→C

看情況→B

絕對不行→10



10. 如果可以擁有一個超能力，你想要擁有什麼？

隱身→A

千里眼→C

力大無比→D



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答案解析：

A.你靠跟領導關係近C位出道

你一直都很清楚，只要跟領導關係好，那麼升遷就會變得輕而易舉。所以職場中的你不太會去經營跟同事之間的關係，你對大家都比較冷漠。但是在領導面前，你就是很乖巧的一個人。你嘴巴很甜，很懂得去討領導的歡心。因此，你能C位出道就是得益於領導的大力支持和提拔。

B.你靠好人緣C位出道

工作上的你偶爾會出錯，但是你從來不會被批評，這是因為大家對你都特別的包容。所以他們願意助你一臂之力，會幫你把所有的問題都給搞定。你能夠C位出道，是因為你在職場中很懂得做人。你時不時地就會給同事帶好吃的零食，會第一時間注意到同事的情緒變化。所以大家也都很喜歡你，有什麼好處都會想着你。

有時候靠好人緣也能在職場脫穎而出。（《蜘蛛俠：英雄重生Spider-Man: Brand New Day》劇照）

C.你靠出色的個人技能C位出道

你能夠被所有人看到，不是因為你有人脈，也不是因為你會做人。相反，生活中的你是比較低調的一個人，你從來都不會去跟別人爭搶什麼。但是因為你的個人能力很強，別人若是遇到不懂的問題，總是第一時間就想到要來尋求你的幫助。所以需要你的人多了，你就會變成公司裏不可或缺的那種人，人人都會捧着你。

D.你靠企業忠誠度C位出道

其實你的工作能力不算出眾，但是你依然得到了公司的重用，這是因為公司喜歡你這種忠誠度很高的員工。領導完全不用擔心你會跳槽走人，甚至有人詆譭公司，你也會站出來給予維護。所以公司會很願意提拔你，他們就是想要讓其他員工知道，你對公司忠誠，那麼公司也絕對不會虧待你的，會給你更多的機會。

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