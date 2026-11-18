奧地利象徵主義（Symbolism）大師克林姆（Gustav Klimt）的風景畫作《利茨爾貝格酒窖》（Litzlbergkeller），美東時間11月17日晚間在佳士得紐約的20世紀晚拍中，以8233萬美元（約6.46億港元）成交，超過原本的高估價8000萬美元（約6.28億港元）。



目前克林姆畫作拍價的最高紀錄是肖像畫《伊莉莎白・萊德勒肖像》（Portrait of Elisabeth Lederer）創下的2.364億美元（約18.4億港元）。《利茨爾貝格酒窖》雖未打破紀錄，卻已是克林姆風景畫拍賣史上的最高價。

奧地利象徵主義（Symbolism）大師克林姆（Gustav Klimt）的風景畫作《利茨爾貝格酒窖》（Litzlbergkeller），在佳士得紐約的20世紀晚拍中，以8233萬美元天價成交。（佳士得官網）

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克林姆以「黃金時期」的女子肖像畫聞名於世，但風景畫在他晚期的藝術生涯中也佔重要的分量，以阿特湖（Attersee）為主題的畫作更是此一時期的顛峰之作。此次上拍的《利茨爾貝格酒窖》，描繪克林姆連續8個夏天造訪的湖畔旅館。

阿特湖在克林姆晚期畫作中具有重要地位。1900年至1916年之間，每逢夏天，克林姆便會在奧地利的阿特湖畔度假。他多次下榻於阿特湖北岸的釀酒廠兼旅館《利茨爾貝格酒窖》，並從如夢如幻的湖泊和森林中汲取靈感，創作了他最著名的一批風景畫。

《利茨爾貝格酒窖》從湖的對岸遠望旅館，畫家捨棄傳統的空間透視，以密集、細碎的筆觸將大片深淺不一的綠色樹林鋪滿畫面，呈現出宛如馬賽克鑲嵌或華麗織物般的視覺效果。

佳士得表示，在《利茨爾貝格酒窖》中，克林姆抹去這間熱門旅館在夏季的熱鬧喧囂，營造出寧靜且引人深思的畫面；沒有一絲人類活動的痕跡，只留下湖光山色的靜謐與安然，再現他理想中恬然幽靜的阿特湖夏日時光。

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