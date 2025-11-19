克林姆特肖像畫18.4億天價成交　成拍賣史上第二貴藝術品

奧地利畫家克林姆特（Gustav Klimt）的經典肖像畫《伊莉莎白・萊德勒肖像》（Portrait of Elisabeth Lederer）周二（11月18日）在紐約蘇富比拍賣會上，經過六位競標者長達20分鐘的激烈競價，最終以2.364億美元（約18.4億港元）落槌成交，成為拍賣史上第二昂貴的藝術品。此成交價遠超原估價1.5億美元（約11.7億港元），並大幅刷新了克林姆特個人作品的拍賣紀錄。



奧地利畫家克林姆特（Gustav Klimt）創作於藝術巔峰時期的《伊莉莎白・萊德勒肖像》。（蘇富比網站）

這幅創作於1914至1916年間的油畫是克林姆特藝術巔峰時期的代表作，描繪了20歲的萊德勒（Elisabeth Lederer）身著中國風龍袍，置身於藍色亞洲風格掛毯前的華麗場景。作品原為已故雅詩蘭黛繼承人倫納德・勞德（Leonard A. Lauder）的收藏。

蘇富比表示，全身社會肖像畫，且出自克林姆特巔峰時期（1912–17）極為罕見，大多數收藏於主要博物館。據悉，目前僅有兩幅全身克林姆特肖像畫仍保存在私人手中，拍賣師巴克（Oliver Barker）形容這幅畫布是「獲得藝術家如此重要肖像的最後機會之一」。

此前，克林姆特作品的拍賣紀錄為2023年在倫敦以1.088億美元（約8.47億港元）成交的《帶扇女士》（Lady with a Fan）。

而目前拍賣史上最昂貴的畫作仍為達文西（Leonardo da Vinci）的《救世主》（Salvator Mundi），該作於2017年以4.5億美元（約35.04億港元）成交。

蘇富比位於紐約市曼哈頓的新總部。（Reuters）

此次拍賣是蘇富比進駐位於紐約布魯爾大樓、前身為惠特尼美國藝術博物館的曼哈頓新總部後的首場重要拍賣，負責管理此次拍賣的蘇富比並未透露買家身份。