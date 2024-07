《哈利波特》初版封面水彩畫1,500萬天價成交　升值能力有如魔法

《哈利波特》系列作品,自1997年面世以來,深深地吸引著不同年齡層讀者,由小說到電影以至成為流行文化,無疑是近代最具影響力的文學作品之一。影視作品往往對於建立故事的視覺形象有莫大幫助,而在影視作品出現之前,讀者對作品的首個視覺印象就是來自小說中的插圖。



《哈利波特:神秘的魔法石》的初版封面由Thomas Taylor繪製(圖片來源:紐約蘇富比)

早前系列的首部作品《哈利波特:神秘的魔法石》的初版封面被放上拍場,最後以驚人的150萬英鎊之天價成交並同時打破紀錄,最初繪畫這幅作品的畫師僅以約6,000港元(500英鎊)的薪金完成作品,在28年之後的今天已升值2,500倍。不過當初無論是畫家Thomas Taylor本人,還是小說作者JK羅琳只是默默無名之士,促成了這合作兩者皆十分滿意,畫家直到拍賣後也明言,心知繪畫小說封面的工作報酬不高,並非以分紅形式而是一次性的薪金完成。雖然Thomas似乎對於今天驚人升值能力並沒有太大感想,但相信作為當年首批接觸到小說初稿及插畫手稿之人都會感到榮幸。

《哈利波特》系列小說封面由不同畫家操刀(圖片來源:紐約蘇富比)

Thomas Taylor接到這份工作時剛從劍橋藝術學院畢業不久,為了找工作而向出版《哈利波特》的Bloomsbury Publishing投稿,接下《哈利波特》的封面委託時還不知道這就是後來名震天下的作品。不過封面的構圖及概念並非Thomas原創的,委託內容規定了要繪畫哈利波特登上霍格華茲火車的一刻,最後花了兩天時間便完成了該創作。這幅水彩畫用鉛筆勾勒出哈利波特的輪廓,臉上呈現出驚訝神情,黑髮、圓眼鏡、閃電傷疤,是為角色的標誌。

Mary GrandPré操刀的美國版封面(圖片來源:紐約蘇富比)

《哈利波特》系列向來以生動化的插圖聞名,插圖有助於讀者沉浸在魔法世界,增強想像力並加深與故事的聯繫。至於為作品繪畫插圖的也不只有Thomas Taylor,他操刀的為第一部最初的版本,當年僅發行500本,後來他工作的書店亦被分配到10本,可惜當年他並沒有購入。反而香港的讀者接觸到的卻是Mary GrandPré操刀的美國版,封面上的是哈利騎著魔法掃帚飛行的場景。至於第二及第三部的作品,又由另一位畫家Jim Kay負責,每位畫家為該系列帶來了自己獨特的風格。作為拍品,每一部都具有收藏價值並被視為藝術品,特別是初版向來能夠拍出天價,在是次破紀錄之前,哈利波特相關拍品中最高價的是《哈利波特:神秘的魔法石》初版小說,以328萬港元成交。

可以從透過列印線、版權頁詳情和特定的印刷特徵來識別是否初版(圖片來源:紐約蘇富比)

如果大家是《哈利波特》迷,又收藏了《哈利波特:神秘的魔法石》,很可能也是價值連城的寶物。至於如何識別書本為初版?舉行是次拍賣的紐約蘇富比拍賣行指出,初版由於是出版商首次向公眾發行的版本,通常以相對較少的印數發行,這些版本甚至可能會包含後來會修正的錯誤或印刷瑕疵,透過印次碼、版權頁詳情和特定的印刷特徵,以至是護封、封面和出版標記都可以識別出來。以《哈利波特:神秘的魔法石》為例,首先封面要是Thomas Taylor繪畫的水彩畫,初版是英國版,採用的書名為《Harry Potter and the Philosopher’s Stone》,而非後來美版的《Harry Potter and the Sorcerer's Stone》。另外的細節包括:出版商為「Bloomsbury」、版權頁上顯示的年份為「1997」,印次碼為「10 9 8 7 6 5 4 3 2 1」。還有初版上僅有的校對錯誤:在第53頁上「1 wand」重複出現了兩次、封底的「Philosopher’s Stone」字眼缺少了一個「o」字母。如果大家手上的版本有這些特徵,就是真正的天價逸品了。