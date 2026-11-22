搭摩天輪賞夜景，轎廂升至最高點時突然全場熄燈兼停機，瞬間變「高空驚魂」！澳洲珀斯（Perth）日前發生一宗罕見的摩天輪受困事故。2名遊客當晚乘坐天鵝河畔的觀景摩天輪時，升至最高點後全場燈光熄滅、機器停止運作，由於操作員疑未清點人數便提早下班，導致2人被困於36米高空近2小時。受困者最終以手機電筒向地面閃燈求救，由消防員到場並聯繫營辦商重新開機，始能安全脫險。



2名遊客當晚乘坐天鵝河畔的觀景摩天輪時，由於操作員疑未清點人數便提早下班，導致2人被困於36米高空近2小時。（網上影片截圖）

摩天輪升至最高點 燈滅機停高空驚魂

據《1News》報道，事發於2026年11月14日晚，涉事的SkyVista觀景摩天輪位於珀斯市中心天鵝河畔的蘭利公園（Langley Park），高約36米，設有24個轎廂，最多可同時載144人。當晚2人乘坐的轎廂升至最高點時，摩天輪突然停止運轉，周邊燈光亦隨即熄滅。

SkyVista由Carnival Amusement營運，最多可容納144 名乘客。（IG@SkyVista Observation Wheel）

據悉，該設施的官方關閉時間原為晚上10時，但負責的操作員疑在晚上約9時提早下班離開。由於轎廂處於高空且呈封閉狀態，2人的呼救聲難以傳到地面，在無人能重啟設施的情況下被困半空。

西澳消防與緊急服務部門（DFES）於晚上9時30分派出3輛消防車到場。（網上影片截圖）

以手機電筒閃燈求救 消防召回操作員開機

2人其後展開自救，開啟手機電筒向下方的路人閃燈求助，並致電當地緊急熱線報警。西澳消防與緊急服務部門（DFES）於晚上9時30分派出3輛消防車到場，架設升降台靠近轎廂，確認2人安全無恙。經消防與營辦商商議後，當局認為最穩妥的方案是聯繫已離開的操作員返回現場重新開機。在消防車閃燈戒備下，操作員最終折返並啟動設備，2人於晚上10時48分安全返回地面，前後被困近2小時。

2人其後展開自救，開啟手機電筒向下方的路人閃燈求助，並致電當地緊急熱線報警。（網上影片截圖）

2人其後展開自救，開啟手機電筒向下方的路人閃燈求助，並致電當地緊急熱線報警。（網上影片截圖）

營辦商稱「深表遺憾」 監管機構介入調查

摩天輪營辦商Carnival Amusements事後發聲明表示「深表遺憾」，稱已即時展開內部檢討以防同類事件重演，西澳職業安全監管機構WorkSafe亦已準備介入調查。事件反映遊樂設施在人手編排與操作流程上存在潛在漏洞，而公司網站過往曾標榜其「妥善處理後勤調度、安全與合規」，與今次疑未清點人數便關機的情況形成對比。據了解，涉事摩天輪在事發翌日（周日）已如常營業。