高雄情困少女墮樓！消防員鋪救生氣墊遭壓中雙雙送院　掀網民激辯

台灣高雄市苓雅區日前發生驚險墮樓事故，1名年輕女子身從大廈高處，雙手抓着網狀物在半空搖盪，救援人員接報到場，消防員在地面鋪設救生氣墊拯救，沒料到少女突然墮下，1名消防員當場被壓着，2人同受傷被送院，幸均無生命危險。



事發片段在網上瘋傳，發文者透露該名17歲少女疑因感情困擾而做出危險動作，事件隨即引發網民熱議；有人狠批少女「浪費社會資源」，亦有人指女事主恐情緒不穩，呼籲網民應保持克制，以免成為「壓垮她的最後一根稻草」。



少女雙手抓着網狀物在半空搖盪。（Threads@hsfcs168168）

少女雙手抓着網狀物在半空搖盪。（Threads@hsfcs168168）

少女高處扯網搖盪 其後突然墮樓

綜合台灣媒體報道，高雄市消防局於10月3日凌晨約零時50分接報，指苓雅區一幢大樓有年輕女子企圖跳樓，救援人員接報到場，消防更出動8車16人趕至搶救。事發片段其後在社交平台流傳，畫面可見，1名身穿短衣短褲、戴口罩的少女，雙手抓着網狀物在半空搖盪，動作持續約1分多鐘。少女其後坐在平台上，一度以為化險為夷，豈料突然從高處墮下，並壓中正在做救援行動的消防。

少女雙手抓着網狀物在半空搖盪，救援人員接報到場，消防更出動8車16人趕至搶救。（Threads@hsfcs168168）

同僚大喊示警未及阻止 受傷消防員與少女雙雙送院

墮樓少女年僅17歲，與22歲張姓消防員均受傷，幸均無性命危險。當地消防局事後表示，受傷消防員當時於1樓鋪設救生氣墊等安全設備，少女墮樓時，現場其他消防員察覺到，已即時大喊提醒，但受傷消防員閃避不及，被少女直接壓中，2人隨後被緊急送院。少女臉部及肢體擦傷，消防員則肩部、額頭挫傷，胸椎股也有1節骨裂，需留院治療。警方表示，案發經過及少女墮樓原因仍有待調查。

少女其後坐在平台上。（Threads@hsfcs168168）

網民意見兩極

事件在網上引發激烈爭辯，有網民直言「影響整棟大樓、浪費社會資源」，更有留言直斥「女子壓傷消防員真是太過分！」。發文者則留言統一回覆，呼籲網民勿用言語攻擊該名少女，強調發文旨在討論事主是否受感情傷害，以及消防員是否盡責救人。

另一派網民則表現克制，指出少女掛在高處時「可能是求生本能跟想死的念頭在互相角力」，擔憂批評性留言隨時令其輕生念頭加重，呼籲大眾謹言慎行。官方至今未公布墮樓原因，輿論爭議仍在持續。

（綜合）

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