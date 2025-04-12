華人文化幾千年，不光是人口眾多，姓氏也是百百種。



在你我的生活周遭，我們熟識的姓氏其實就是那幾種，儘管有些聽起來很罕見，但再怎麼樣都沒有「睾」姓來得難為情。

「超難為情姓氏」怎改名都令人想歪！女網友自我介紹對方一秒尷尬（01製圖）

人人以為姓「高」 被追問「哪個高」時她只能這樣答（點圖放大閱讀）：

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內地網站因為「睾」姓引發熱議，這個字正是男性生殖器「睪丸」的「睪」的異體字，因為太難以啟齒，導致這個姓氏的民眾自我介紹時都相當尷尬。

綜合陸媒報道，有網友觀查華人百家姓，熱議起「睾」姓如何帶給該姓的人面臨尷尬的局面。因為這個姓氏乍看之下並不好唸，且「睾」字無論加上什麼樣的文字，搭配起來都不會太好聽，寫起來也是尷尬度爆錶。

有位姓「睾」的女性網友就透露自己的親身經驗，當她被問到「妳姓什麼？」，她回答「姓睾」，大部分的人都會以為是「高」。當有人進一步詢問「哪個高？」時，想解釋卻只聯想到男性生殖器，只能回答：

睾丸的睾。

對方得到答案不是笑出來就是滿臉尷尬，導致姓「睾」的民眾在提及自己姓名時都相當難為情。

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