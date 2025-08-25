竈門/甘露寺真實存在？日本30萬個獨特姓氏起源　平民古時沒有姓!

日本的姓氏一直以來都以其多樣性和獨特性而聞名，根據統計，目前現代日本約有30萬個不同的姓氏，這個數量幾乎可以說是全球獨有。而​會有如此多姓氏的原因除了歷史因素外，也受到了當時日本的地理、職業、自然景觀等要素影響。今天我們就帶大家一起來揭開關於日本人姓氏的這個文化小秘密吧！



一開始根本沒姓氏？日本姓氏的演變歷史

在明治維新之前，日本的姓氏主要都是只有貴族和武士階層才能擁有的，一般的平民百姓通常不會擁有屬於自己的姓氏。但直到​1875年，明治政府頒布了《平民苗字必稱義務令》，規定所有國民必須使用姓氏，若原來沒有姓氏或者忘記姓氏的人則需要創造新姓，這促使了大量新姓氏的誕生。​許多平民開始以居住地、職業、自然特徵等來作為自己的姓氏，這也進一步增加了日本姓氏的多樣性。 ​

「甘露寺」作為姓氏，源自日本古代貴族藤原氏一支，屬於藤原北家「勧修寺流」的分支。（《鬼滅之刃》截圖）

【相關圖輯】鬼滅之刃｜甘露寺蜜璃真人版？日女星性感Cosplay照網民讚神還原（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

日本姓氏的起源與多樣性

日本姓氏的多樣性主要源於以下幾個方面：​地名、職業、自然景觀等方面。例如伊東、宇都宮、千葉等姓氏便是取自實際的地名。而大藏、庄司等姓氏則通常是反映了當時人們各自的職業。

除此之外，自然的景觀也會被日本人拿來當作姓氏喔！例如山口、石川等就是反映了當時人們居住地附近的景觀，而像是犬養等姓氏，甚至有可能是因為當事人養了一隻狗，所以就幫自己取了這麼一個姓呢。而最為獨特的，就是跟一些日期有關的姓氏，這部分就稍帶我們後續再來介紹。

【相關圖輯】飲酒文化｜日本人為何愛喝酒？背後暗藏2大原因 不只交際咁簡單（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

最常見的日本姓氏是什麼？

儘管日本姓氏數量眾多，但某些姓氏還是佔據了較大比例。​根據統計，最常見的姓氏包括佐藤、鈴木、高橋、田中、渡邊等。大約都有100萬到200萬人是使用了這些姓氏。

其中最常見的，就是佐藤這個姓氏，而由於日本人在結婚後通常女方必須從夫姓，因此也有學者指出，也許這樣下去，未來到了日本2531年全部日本人都會姓佐藤也說不定呢。

罕見又特別的日本姓氏

除了常見的姓氏外，日本還存在許多罕見且特別的姓氏，這些姓氏通常只有數十人，甚至只有數人在使用，馬上就讓我們來看看吧！

四月一日（わたぬき）

讀音為「Watanuki」，相信一些《×××HOLiC》的粉絲就對這個姓氏非常熟悉，但其實這個姓氏在日本真的是非常罕見的！這個姓氏源於日本農曆四月一日是天氣開始轉暖，不用再穿厚重棉衣（綿抜き）的日子，除了四月一日外，讀作「Hozumi」的八月一日（ほずみ）也十分罕見，而它的起源是源於八月一日是摘穗的日子，因此得名。

《×××HOLiC》的男主角姓「四月一日」，名叫「君尋」。（《×××HOLiC》漫畫截圖）

小鳥遊（たかなし）

讀作「Takanashi」，據說會起這個姓氏是源自於因為住家附近沒有老鷹（鷹無し），因此小鳥們可以自由自在地遊玩。

甘露寺（かんろじ）

這個熟悉的名詞可不只是甄嬛出家去的地方，更也是日本人的姓氏喔！「甘露寺」作為姓氏，源自日本古代貴族藤原氏一支，屬於藤原北家「勧修寺流」的分支。由於藤原家有建造寺院名為「甘露寺」，後裔支流便也以此為名，至今在日本仍有50多人使用這個罕見的姓氏喔！

【相關圖輯】10個動漫反派AI真人化 夏油傑濃眉大眼《我英》渡我變歐美系靚女（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

竈門（かまど,かまかど）

想必有看《鬼滅之刃》的讀者都對這個姓氏不陌生，主角竈門炭治郎的姓氏可是確實存在的喔，「竈門」這個姓氏，特別見於熊本縣菊水町及兵庫縣明石市一帶。這些地區有名為「竈門」或相關變體的地名，與古代製塩、製陶使用的「かまど（竈）」息息相關，此姓可能來自於「祭祀火神之聖地」之意，或居住於使用大型爐窯製陶、製鹽的場所周邊 。因此做為炭治郎的姓氏，是不是相當適合又充滿考究呢？

傳承至後世的姓氏

儘管對當時的平民來說，或許不會想到過了幾百年，自己隨手取的姓氏廣泛流傳，甚至是變成超級罕見的SSR姓氏，但對生活在現代的我們來說，能夠自己決定自己的姓氏這一點還是讓人感到相當有趣的。不知道大家會不會覺得像日本這樣有著各種各樣的姓氏，甚至還能從姓氏聯想到祖先們想法的文化相當有意思，今天如果你是日本人，你會選擇甚麼文字來當自己的姓氏呢？

【同場加映】鬼滅之刃遊郭篇｜禰豆子急速發育「變太兇」網民唔收貨：佢先14歲

【圖輯】太兇了！點圖放大看《鬼滅之刃遊郭篇》第二季禰豆子「鬼化」片段👇👇👇

+ 9

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】