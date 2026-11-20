任何食肆都有責任確保食物的衛生安全！有港男近日到將軍澳1間連鎖快餐店分店用餐，發現茶餐餐點出現一隻疑似蟑螂的昆蟲，只見牠不停在西多士旁邊走來走去，表現相當活躍。樓主於是向食環署舉報，同時發送電郵至餐廳客戶服務部反映事件，亦拍下影片發布至網上公審，無奈稱「點解咁麻煩㗎大佬，我想食餐飯啫」。



事件引來網民關注，有曾光顧的食客指該分店並非首次發生同類事件，聲稱曾在飲品內發現蟑螂，幸好及時吐出，亦有其他分店食客分享類似情況。



《香港01》正就事件向該連鎖快餐店和食環署查詢。



樓主於下午茶時段到該連鎖快餐店用膳，並點西多士配燒雞翼茶餐。（threads影片截圖）

將軍澳連鎖快餐店食下午茶餐 西多士令疑驚現曱甴

該港男於周四（19日）下午在threads帳號發帖上傳多段影片，指到將軍澳寶琳新都城中心的連鎖快餐店分店用餐，形容他所點的西多士「贈送曱甴」。樓主透露當時立刻向食環署舉報，署方職員告知將會派員前往店內，「純粹係會幫我保留個物證」，但由於分店店員事發後迅速收走餐點，署方職員則表示，若有影片作證亦可進行投訴，他於是同步發送電郵至餐廳的客戶服務部反映事件。

疑似蟑螂昆蟲表現活躍 平底鍋內走來走去

片中畫面可見，相信樓主是在下午茶時段到上述分店，並點西多士配燒雞翼茶餐。不過當他取餐返回座位後，發現擺放西多士的黑色鑄鐵平底鍋內、出現一隻疑為蟑螂的啡色昆蟲，該隻昆蟲表現活躍，在平底鍋內不停走來走去，引來樓主和同行人士嘩然。後續有片段顯示，該隻昆蟲「反肚」且動作漸停。



擺放西多士的黑色平底鍋內出現一隻疑為蟑螂的啡色昆蟲。（threads影片截圖）

昆蟲表現活躍，在平底鍋內不停走來走去。（threads影片截圖）

昆蟲表現活躍，在平底鍋內不停走來走去。（threads影片截圖）

昆蟲表現活躍，在平底鍋內不停走來走去。（threads影片截圖）

昆蟲表現活躍，在平底鍋內不停走來走去。（threads影片截圖）

該隻昆蟲之後「反肚」動作漸停。（threads影片截圖）

該隻昆蟲之後「反肚」動作漸停。（threads影片截圖）

網民指類似事件非首次發生

相關片段令網民吃驚，「咁生猛」、「熱鍋上的螞蟻同鐵板上的小強一樣焦急」，有曾光顧的食客指涉事分店並非首次發生同類事件，稱過去在新都城分店喝奶茶時，「第一啖飲落口覺得有嘢，吐返出嚟原來係曱甴，知唔知我心理陰影幾大」，有留言揶揄「無計，大家都出蛋白質GYM餐，唯有跟」。

有網民分享在其他分店的飲品內，均有發現昆蟲蹤影。（threads截圖）

食肆現昆蟲避無可避？ 從事滅蟲網民：只係多少問題

不過有從事餐飲業及滅蟲工作的網民表示，餐廳難以避免出現昆蟲，

「基本上每間餐廳廚房都有曱甴同老鼠，只係多定少嘅問題」



「做過廚房，其實好多餐廳都係勁污糟」



「只係見到同見唔到嘅分別」



「公道啲講，佢仲識郁證明唔係烹煮過程中走入去」。



有人則認為遇到類似事件，應該盡量保留完整「證物」，「遇到呢啲事真係直接等食環到場先叫經理埋嚟好啲，等佢無得毁屍滅跡」。

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