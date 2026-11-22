光天化日下想偷衫？有長洲村屋屋主公開閉路電視（CCTV）的截圖，顯示他在門外擺放晾衣架，但有大叔騎單車途經時，竟然停下如當時裝店般「揀衫」，之後更拿起1件上衣仔細觀察，幸好附近有裝修工人提醒，大叔才沒有得逞取走衣物，引來網民形容大叔猖狂，「賣物會咩？」、「人哋著過、洗過，攞出嚟晾嘅衫你都偷？」。



長洲有村屋屋主在門外擺放晾衣架，有單車漢如當時裝店般「揀衫」惹來偷竊之嫌。（「fb＠Living Cheung Chau 活力長洲」圖片）

「行過路過，唔好放過」，有居住在長洲村屋的男戶主在facebook群組「Living Cheung Chau 活力長洲」發帖，並上傳多張CCTV的截圖，公審相中大叔疑似企圖偷取他掛在門外晾衣架上的衣物。

村屋門外擺晾衫架 單車漢如當時裝店「揀衫」

相中可見，1名頭戴黑色鴨舌帽、身穿風衣外套的大叔，騎乘單車途經樓主門外，只見對方忽然停下，從晾衣架認真挑選，並拿起其中1件上身衣物仔細觀察，乍看之下和顧客在時裝店選購衣物畫面無異。

大叔騎單車途經樓主門外，在晾衣架前認真挑選「揀衫」，彷彿身處時裝店。（「fb＠Living Cheung Chau 活力長洲」圖片）

大叔拿起其中1件上衣仔細觀察。（「fb＠Living Cheung Chau 活力長洲」圖片）

裝修工人及時制止 大叔未能得逞

雖然閉路電視畫面未有顯示大叔帶走衣物，但樓主則揶揄調侃「叔叔，呢度係我屋企，唔係時裝店」、「需要埋鏡併下嗎？」，又感激對面屋裝修工人及時發現並出言提醒，大叔才沒有得逞。

我呢度係曬衫，唔係賣衫 屋主無奈

網民錯愕：賣物會咩？

有網民認為大叔行為猖狂，有同樣住在村屋的網民就分享類似經歷，「以前試過，半夜有人爬入露台揀衫，開門即刻抌煙頭走咗去」。

「日光日白都咁，真係畀個叻佢」



「咁都做得出？人哋著過、洗過，攞出嚟晾嘅衫你都偷？做人唔係衰到咁交關呀嘛？」



「以為搵緊女人內衣褲」



「想知最後有冇揀啱心水」



屋主質疑存心偷竊

樓主事後在留言區補充，裝修工人提醒大叔時，他手持3件衣服，質疑對方根本是「扮傻」，打算趁無人發現便取走「心頭好」，可惜最終被迫放回原位。

（facebook＠Living Cheung Chau 活力長洲）