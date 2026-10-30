60分鐘影片開1.5倍速要看多久？簡單數學題難倒無數人　正解曝光

不少人看影片時習慣調快播放速度，但你知道1小時的影片開1.5倍速，究竟要花多少時間才能看完嗎？日本社群平台X（前稱Twitter，推特）上流傳一道數學題，詢問：「60分鐘的影片以1.5倍速播放，需要看多久？」看似簡單的問題，部分網友直覺想到45分鐘，實際答案其實是40分鐘，引發討論。



有日本網友在X分享這道題目，表示聽說不少人無法正確作答，想知道大家是否算得出來。由於1.5倍速介於正常速度與2倍速之間，有人便認為，原本60分鐘的影片，開2倍速需要30分鐘，取兩者中間值，答案應該是45分鐘。

不過，播放速度與觀看時間並非等比例增減。正確算法是將影片長度60分鐘除以1.5，得出40分鐘；也就是說，速度變成原本的1.5倍，所需時間便縮短為三分之二，比正常播放節省20分鐘。

不少日本網友也在留言區分享算法，有人指出「1.5x＝60，求出x就好了」，也有人將1.5倍速換算成分數，直接用60除以3再乘以2，便能心算出40分鐘。另有網友整理不同播放速度的結果，指出：

60分鐘的影片若以2倍速觀看，只需30分鐘；

提高到3倍速，更能縮短至20分鐘。



也有人開玩笑表示，觀看途中還得上廁所，實際可能要花43分鐘。

延伸閱讀：小學一年級數學題「5隻狗＋4隻狗」竟不是9？答案讓家長網民罵翻

+ 14

延伸閱讀：

紅果短劇爆紅篡位Netflix！網沉迷追劇「幾天沒睡」 醫揭上癮原因

IG挑戰YouTube！要推最長90分鐘橫向長影片格式 手機看片Hold得住嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】