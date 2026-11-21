3個人圍着圓桌而坐，人人都聲稱自己比左邊的人年輕，究竟最多可以有多少人說真話？看似簡單的年齡比較，原來暗藏數學邏輯陷阱！英國《衛報》（The Guardian）早前刊登一組由數學謎題作家Daniel Griller設計的圓桌IQ題，由3人開始，逐步增加至7人，最後更升級至999人。每個人都必須根據座位次序比較年齡，判斷誰在說謊、誰在說真話。你能夠在不看答案的情況下，破解全部3道難題嗎？



3人圍坐圓桌，人人聲稱自己比左邊的人年輕，究竟最多有多少人說真話？（01熱話製圖）

第一關：3人圍坐 最多幾人說真話？

3個年齡各不相同的人圍坐圓桌，全部面向圓心，每人都說出同一句話：「我比坐在左邊的人年輕。」

問題是：最多可以有多少人說真話？最少又有多少人說真話？

乍看之下，3人都有可能說真話，但仔細想想，如果甲比乙年輕、乙比丙年輕，丙又怎可能比甲年輕？

3人年齡各不相同，全部聲稱比左邊的人年輕，最多及最少可以有多少人說真話？（01熱話製圖）

▼▼▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼▼▼

年齡最大的人必然說謊，年齡最小的人必然說真話，因此最多2人、最少1人說真話。（01熱話製圖）

第二關：增至7人 年齡比較條件升級

第二道題目將人數增加至7人，同樣沒有人年齡相同，但每個人說的話變成：「我比左邊的人年輕，而且比右邊第2個人年輕。」換言之，必須同時符合兩項年齡條件，才算說真話。

7人圍坐圓桌，每人聲稱比左邊的人及右邊第2個人年輕，究竟有多少人的說法可能屬實？（01熱話製圖）

▼▼▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼▼▼

7人版本的答案為最多4人、最少1人說真話，關鍵在於年齡排列及同時符合兩項條件。（01熱話製圖）

《衛報》解釋，年齡最大的兩人必然說謊，因為他們不可能同時找到2名比自己年長的人。假設7人年齡分別為10歲至70歲，每人相差10歲。如果有5人說真話，年齡排第3大的50歲及排第4大的40歲都必須說真話。

問題是，50歲的人要符合條件，其左邊及右邊第2個人就必須分別是60歲和70歲，或者相反。然而，這樣安排座位後，40歲的人便無法同時符合兩項條件，因此5人說真話根本不可能。反過來說，只要沿順時針方向排列成「10、20、40、70、30、50、60」，便可令其中4人說真話，證明4人確實是上限。

至於最少可以有多少人說真話？答案仍然是1人，因為年齡最小的人必然符合兩項條件。

終極挑戰：999人圍圓桌 最多993人說真話？

第三道題目難度急升，參與者增加至999人，每人同樣面向圓心，年齡全部不同，並聲稱：「我比左邊第3個人年輕，而且比右邊第3個人年長。」

到底999人之中，最多有多少人可以說真話？

999人圍坐圓桌，人人聲稱比左邊第3個人年輕、比右邊第3個人年長，答案又會如何？（01熱話製圖）

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999人版本最多可以有993人說真話，最少更可達0人，意味全員說謊亦有可能。（01熱話製圖）

答案為993人，即最少有6人必然說謊。

解題關鍵在於，每個人只需要比較左右相隔3個座位的人。假如沿圓桌將座位依次塗成金色、銀色及銅色，重複排列，便可將999人分成3組，每組各有333人。由於每人比較的對象都屬於同一顏色組別，因此3組可以分開計算。

以金色組別為例，333人之中，年齡最大者不可能比指定的左邊對象年輕，而年齡最小者亦不可能比指定的右邊對象年長，因此最少有2人說謊。其餘331人則可以透過適當排列年齡次序，全部符合條件。

同樣方法套用至銀色及銅色組別，每組最多331人說真話，3組合共便是993人。換言之，只要有6人說謊，便有可能令另外993人全部說真話。

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不過，整組IQ題最令人意外的答案，反而是最後一問：999人之中，最少可以有多少人說真話？答案竟然是0人！只要將999人按照年齡由大至小，沿順時針方向排列，便能讓所有人的陳述都不符合條件。

這是因為，當中絕大部分人都比左邊第3個人年長，已經違反「比左邊第3個人年輕」的要求；至於排序末端的3人，雖然可能符合第一項條件，卻無法同時比右邊第3個人年長，因此同樣說謊。結果便出現令人意想不到的局面：999人圍坐圓桌，竟然無一人說真話！

由最初3人圍坐，至少有1人必然說真話，到999人版本卻可以人人說謊，看似只是不斷增加人數，實際上卻因為年齡比較條件不同，令結果出現巨大差異。

這組題目亦反映，解答邏輯問題不能單憑直覺，必須留意座位排列、比較方向，以及是否需要同時符合多項條件。看似微不足道的字眼，隨時足以改變整道題目的答案。

（《衛報》）