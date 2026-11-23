二手煙的禍害，比你想像中的更隱蔽持久！河南1名無吸煙習慣、作息規律的17歲少女確診肺癌，禍根來自父親長達二十年、從不避開家人的室內吸煙習慣。近年年輕無煙史肺癌個案持續出現，除二手煙外，殘留於衣物、傢俬上的三手煙同屬一類致癌物，毒素可長時間滯留，而抵抗力弱的青少年、長者及孕婦首當其衝。



醫生強調戒煙才能徹底守護家人安全，並提醒高危人士定期做檢查，肺部早期病變徵狀容易和感冒混淆，若出現持續咳嗽超過2周及痰中帶血等情況，應及早就醫。



少女父親煙齡長達20年，在家中吸煙從不迴避家人。（AI生成圖片）

父日吸1包煙不避家人 女兒作息規律突患肺癌

據內地民生節目《小莉幫忙》報道，該名17歲少女日常作息定時，並無不良嗜好，自身亦從不吸煙，惟近期接受身體檢查時確診肺癌。醫生了解少女的家庭背景後發現，其父親擁有長達20年的煙齡。他每日至少吸食1包香煙，吸煙從未刻意避開家人。醫生指出，患者幾乎是從小在充斥二手煙的密閉環境中長大的，這是她年紀輕輕便患上肺癌的原因。

該名17歲少女日常作息定時，並無不良嗜好，自身亦從不吸煙，惟近期接受身體檢查時確診肺癌。（AI生成圖片）

吸二手煙引發肺癌案例屢見不鮮

這類年輕且無吸煙史的確診個案近年屢見不鮮。早前內地亦有1名18歲少女因持續發燒就醫，起初當作流感治療但無效，其後接受胸部造影檢查及抽針化驗，證實患上晚期肺腺癌。她同樣無家族病史及吸煙習慣，但因長期暴露於二手煙環境，加上作息不定及精神壓力，最終誘發細胞病變。

少女父親擁有長達20年的煙齡，每日吸食至少1包香煙，吸煙亦從未刻意避開家人。（AI生成圖片）

醫生警告：三手煙殘留衣物同樣致命

河南省人民醫院胸外科副主任醫師姚文健指出，煙草不僅危害吸煙者本人的身體健康。世界衛生組織（WHO）與國際癌症研究機構（IARC）早已將二手煙列為「一類致癌物」。根據香港吸煙與健康委員會發布的環境毒理研究，即使吸煙者刻意避開家人、移步至室外或陽台吸煙，有毒的「三手煙」微粒仍會牢固吸附在吸煙者的頭髮、皮膚、衣物纖維以及室內的梳化地毯上。這類有毒污染物可在數周甚至數月內持續釋放，免疫力較弱的青少年、長者及孕婦長期接觸後，極易誘發呼吸道感染、哮喘甚至肺功能下降。

醫生姚文健指出，煙草對人體的傷害絕不局限於吸煙者本人。（《小莉幫忙》影片截圖）

姚文健醫生呼籲有吸煙習慣的家長及早戒煙，以免對家人健康造成無法逆轉的損害。同時提醒公眾，肺部病變早期症狀隱蔽，極易與感冒混淆，若出現持續咳嗽逾2周、痰中帶血或聲音沙啞等症狀，應盡早就醫。至於長期接觸二手煙、油煙粉塵等高危群組，則建議定期進行低劑量螺旋CT篩檢，以便及早發現及治療病症。