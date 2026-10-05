網傳女學生穿校服後樓梯吸煙！被拍照公審　網民：又要驚，又要吸

本港法例嚴格規管吸煙，任何人不得在法定禁煙區內吸煙，但總有煙民「偷雞」！Facebook群組「上水人大聯盟」近日流傳一張照片，相信1名女生身穿白色上衣及紫色半身裙，不排除是校服，身處住宅大廈後樓梯位置，其嘴邊疑似含有一支傳統香煙，並非一般較粗身的電子煙，右手則拿着一件懷疑是打火機的物件。



女生身穿白色上衣及紫色半身裙，不排除是校服，身處住宅大廈後樓梯位置，其嘴邊疑似含有一支傳統香煙，右手則拿着一件懷疑是打火機的物件。（Facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

現場牆身以粉紅、米色及灰色分色設計，部份位置鋪有細粒馬賽克磚，環境和部份公屋或早期居屋的公共地方相似，上址沒有其他人，看似僻靜，但樓主沒有交代確實地點、日期和時間。

樓主笑言「又要驚，又要吸」，相信笑指圖中女學生偷偷摸摸在無人位置吸煙，帖文引來許多網民討論：

「係都換咗衫先食啦」



「唔好搵藉口偷影學生妹啦」



「食食吓煙，就會去食依托咪酯（前稱太空油）㗎啦」



邊有學校唔俾食煙㗎？間間都唔准㗎啦！ 網民引述電影《流氓師表》對白

網民引述電影《流氓師表》對白「邊有學校唔俾食煙㗎？」。（《流氓師表》截圖）

由今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高更可被罰款5萬元及監禁6個月。

網民引述電影《流氓師表》對白「間間都唔准㗎啦！」。（《流氓師表》截圖）

本港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》，已為「公眾地方」作出定義，包括公眾於當時有權進入或獲准進入的地方，不論是憑繳費或其他方式進入，以及任何處所的共用部分，即使公眾無權進入或不獲准進入該共用部份。若按上述《條例》的定義，私人住宅單位理應不屬公眾地方，雖然私人住宅內部單位不屬法定禁煙區，但住宅大廈的走廊、升降機大堂及後樓梯等共用部份均明確屬於法定禁煙區。

今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港大學法律與科技研究中心引述《吸煙(公眾衞生)條例》第3條及附表2第1部第1分部，指出法定禁煙區涵蓋絕大部分室內公眾地方、工作場所、公共交通工具及多類戶外設施，包括室內公眾地方，例如私人大廈電梯大堂和後樓梯。

另外，根據屋邨管理扣分制，若租戶在公屋屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，包括已啟動的另類吸煙產品，例如電子煙、加熱煙產品和草本煙，屬於即被扣分的項目，即時被扣5分，如果在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

（Facebook群組「上水人大聯盟」）