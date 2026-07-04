肺癌成中國女性癌症「頭號殺手」！非煙民亦罹癌　曝3大隱形因素

肺癌已不再是男性、長期吸煙者及中老年群體的「專利」。根據中國國家癌症中心2024年所發佈的《2022年中國惡性腫瘤疾病流行情況分析》顯示，肺癌已經超越乳腺癌，成為中國女性惡性腫瘤之首，而且愈來愈多不吸煙的年輕女性正受到肺癌威脅。醫學界提醒市民必須警惕日常中的「隱形殺手」，並留意身體發出的早期警示。



二手煙是女性肺癌的重要誘因之一。（AI生成圖片）

不吸煙也會患肺癌？拆3大常見「隱形」致癌因素

肺癌的發病成因複雜，並非單純取決於個人吸煙習慣，在女性患者當中，環境因素及生活習慣是關鍵，以下將列出3大常見致癌因素：

1.二手煙：女性肺癌重要誘因

在肺癌的非吸煙女性當中，二手煙暴露率高達70%，約四分之一女性患者與此相關。二手煙致癌物濃度高於一手煙，會損傷呼吸道細胞，提升肺腺癌發病風險，同時增加心腦血管疾病風險。

2.廚房油煙：家庭烹飪者隱形危機

在通風不良環境下，高溫烹飪產生的多環芳烴等致癌物濃度極高，相當於燃點96支香煙。長期暴露易引發「油煙綜合症」（如食慾減退、疲乏無力等），累積暴露會顯著增加肺癌風險。

烹飪時產生的大量油煙是女性肺癌的隱形風險之一。（AI生成圖片）

3.有害氣體長期暴露

汽車廢氣、氡氣等均會提升患病風險。世衛組織（WHO）已將氡氣列為1類致癌物；氡氣易積聚於地庫、車庫及商場等通風不良的密閉空間，研究指氡氣濃度每上升100Bq/m³，肺癌風險約增加16%。

常見的地下停車場等密閉空間，易積聚氡氣等有害氣體，長時間停留會增加肺癌風險。（AI生成圖片）

女性預防肺癌指南：科學防護4大關鍵措施

1.遠離煙害：吸煙者盡快戒煙，不吸煙者主動避開二手煙環境。

女性應在無煙公共場所主動避開二手煙，遠離煙害是預防肺癌的關鍵1步。（AI生成圖片）

2.優化烹飪習慣：減少高溫爆炒與油炸，煮食前開啟抽油煙機，並在烹飪後持續通風，定期清潔抽油煙機。

3.減少高危環境停留：避免長時間滯留地庫、密閉車庫等高氡氣場所。

4.定期篩查：有肺癌家族史女性建議40歲起每年接受低劑量螺旋CT檢查；長期接觸二手煙、廚房油煙的女性應納入常規健康管理。

40歲以上女性透過低劑量螺旋CT進行肺癌篩查，突顯定期檢查的重要性。（AI生成圖片）

肺癌在女性群體間的發病率上升，確實值得社會大眾警惕，但市民無需過分恐慌。及早識別症狀、遠離致癌環境、堅持定期篩查，這些措施正是降低發病風險、提升治癒機會的關鍵。

肺癌早期徵兆有哪些？盤點10大身體警號

肺癌早期無特異症狀，早期只有警號，出現以下情況需盡快就醫：

1.持續乾咳，常規止咳治療無效

頭頸部出現腫脹可能是肺癌預警，需及時就醫。（AI生成圖片）

2.間斷性痰中帶血或反覆咯血

3.固定位置持續胸痛

4.胸悶、呼吸困難、氣短

5.聲音嘶啞且難以恢復

6.不明原因反覆低熱，抗生素治療無效

不明原因反復低燒需盡快就醫。（AI生成圖片）

7.短期內體重急劇下降

8.吞嚥困難、頭頸部腫脹

頭頸部出現腫脹可能是肺癌預警，需及時就醫。（AI生成圖片）

9.上腔靜脈症候群（表現為頭頸部腫脹、充血感，或伴皮膚及口唇發紺等）

10.肺外表現（如杵狀指、關節腫痛、四肢無力等）

圖示列出持續咳嗽、痰中帶血、胸痛、體重急降等肺癌早期症狀，提醒公眾及早察覺就醫。（AI生成圖片）

（央視網）