踏入深秋，天氣漸漸轉涼，不少人又開始出現鼻敏感、手腳冰冷，甚至氣管敏感咳個不停的情況。為了幫大家在寒流來襲前，先為身體打好底子，仁愛堂於 2026 年底推出冬日健康福利 --「三九天灸」療程優惠，讓大家在寒冬中增強免疫力、改善虛寒體質。



仁愛堂於 2026 年底推出冬日健康福利 --「三九天灸」療程優惠，讓大家在寒冬中增強免疫力、改善虛寒體質。（仁愛堂提供）

三九天灸是天灸療法的一種，中醫師會在一年中天氣最冷的「三九天」期間，將具辛溫助陽的中藥貼敷在特定的身體穴位上。透過藥物對穴位的刺激，能達到溫陽益氣、扶正固本的功效，有助改善鼻敏感、哮喘、氣管敏感、痛症、月經不調、腸胃敏感等症狀。

65歲以上長者可免費獲贈4貼三九天灸

為了幫助各位老友記在寒冬中提升免疫力，仁愛堂今年特別為長者提供免費三九天灸優惠。65歲或以上老友記可於仁愛堂4間自資中醫中心（屯門、元朗、大埔及何文田）免費享用4貼「三九天灸」（名額有限，先到先得）。

把握早鳥優惠：冬日「補陽」預防冷氣病

除了長者，平時經常坐辦公室、吹冷氣的上班族，在冬天同樣要好好調理身體。不少打工仔長期處於冷氣房，容易患上「冷氣病」，出現手腳冰冷、經常感冒、肩頸痠痛或經痛等都市病。上班族想趁冬天改善體質，就要把握這次的早鳥優惠！只要在 2026年12月14日或之前 於仁愛堂 4 間自資中醫中心報名，即可享有早鳥優惠：港幣 $600 / 4貼。

仁愛堂 4 間自資中醫中心：

屯門：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心

元朗：仁愛堂田家炳綜合醫療中心

大埔：仁愛堂大埔綜合中醫中心

何文田：仁愛堂楊素梅中醫中心

查詢：2655 7757

