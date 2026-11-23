走位奇特的祖傳地皮，蓋了一棟彆扭的「蛇形」房子，沒想到還拿了個設計大獎！



日本福岡福津市的一對夫妻，丈夫小川弘樹擁有自己的皮具品牌。原本在關東生活，後來他和妻子決定帶著6歲的孩子搬回老家福津，在祖父母留下的土地上蓋一棟房子。

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但他要的不只是一個家，他還想把自己的皮具工坊也加進去。但這塊祖傳的地皮，是真的難搞。

南北拉了快40米，中間還帶1.2米高差，形狀像兩個方塊硬拼在一起，歪歪扭扭。常規思路蓋個長條盒子，基本等於把日子過成走廊。

後來他們找到了建築事務所Class Archi。建築師新田崇博先沒畫圖，遞過來一份21頁200多道題的問卷，從「你喜歡什麼季節的光」問到「你對老房子最深的記憶」。於是便有了這棟住宅。

住宅放在靠近街道的一側，工坊塞進地塊深處更高的位置，中間用一段「隧道」隔開。想去上班？先穿隧道再爬樓梯，才能到工坊，用建築師的原話就是：「這樣更有趣。」

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很多人以為「蛇形」只是為了好看，其實不全是。 這塊地附近屬於「準防火地區」，法規要求鄰棟之間留出間距，一層甚至要退到5米。

所以與其硬鑿一堆規規矩矩的方窗，不如讓牆體走曲線，窗戶跟著空間的需要走。能開的地方開，該收的地方收。

整體看上去確實大面積採光的窗戶不算多，不少網友調侃「房主是不愛太陽的一家人」，還有不少網友質疑「有了這棟房子前後三排鄰居都沒採光了」。

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不過，就在2021年，就是這棟「不愛採光」的房子，還拿了日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）！一塊誰看都頭疼的地皮，搖身一變成了獨一無二的房子。

那麼，如果換作是你，打算怎麼建呢？

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