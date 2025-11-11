日本建築大師隈研吾武漢萬豪酒店設計惹爭議　被嘲如「運貨木架」

網友：大師也開始擺爛了？爭議，難道真的是大師的宿命嗎？最近，建築大師隈研吾在武漢的設計的酒店還沒完工，就被網友吐槽太像「快遞木架」了！



目前酒店還在施工中，遠遠看去，外牆上一道道裸露的木條和鋁板縱橫交錯，確實神似打包大件快遞時用的防護木架。走近一點，還能看到一些鋁板接口處有點粗糙，整體還處於「半成品」狀態。

日本建築大師隈研吾在武漢設計的酒店外觀（小紅書@設計威士忌）

日本建築大師隈研吾為萬豪AC在武漢首個項目設計的酒店：

+ 15

不少人看完實拍圖坐不住了，有網友表示：

「不是實物不好看的問題，而是效果圖就不夠好看」

「遠看還以為是什麼新型的腳手架」



日本建築大師隈研吾（Wikipedia）

也有人持觀望態度：

畢竟沒完工，說不定裝完玻璃、燈光一亮，效果就上來了？

這家備受爭議的酒店，其實是萬豪旗下AC品牌在武漢的首個項目。位置還是不錯的，就在漢陽江邊的遠洋裏，緊挨着歸元寺文化區。隈研吾這次的設計靈感來自傳統竹編，想用木質和金屬材料編織出一個既現代又有東方美學的建築外衣。

按照效果圖，酒店入口做了一個「別有洞天」的圓形門洞，室內也會延續竹節元素，房間總共150間，庭院走的還是隈研吾擅長的禪意風。效果是挺高級的，只不過……現在工地狀態和效果圖之間，差得還有點遠。

按計劃酒店原本是要在2023年竣工，結果拖到現在。據萬豪最新消息說，預計2025年底才會開業。也就是說，我們目前看到的「快遞架」版本，還不是最終成品。

那麼，你覺得等全部完工之後，這酒店能「真香」定律嗎？還是真的會翻車？

延伸閲讀：日本伸縮購物袋爆紅 網民稱「激似一物」 慨嘆使用「需要勇氣」

+ 10

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】