日本大師奪「建築界諾貝爾」普立茲克獎　曾赴四川災區為孩子建校

設計在心懷善意、在確立標準。颱風、地震、海嘯、火山噴發，在地球上的大災大難面前，人類是如此的渺小無力。在災難之後，災民們心中最強烈的願望和不安，就是自己「未來的家」會在何處，未來的生活，將要何去何從。



在今年，普立茲克（Pritzker Architecture Prize）獲獎設計師，世界建築大師坂茂以名為「DLT Timber Temporary Housing」這一災後臨時住宅項目，斬獲全場設計大獎！

名為「DLT Timber Temporary Housing」的災後臨時住宅項目。（shigerubanarchitects.com）

看看被稱為日本「菩薩設計師」的他如何設計賑災的臨時住宅：

作為設計圈有名的「賑災專業戶」，坂茂數十年來走訪世界各地，很多災難現場，都出現了他的身影。比如，他曾經親自來到災後的四川，為華林小學的孩子們打造了一幢臨時的校舍。

這次，在2024年日本能登半島地震的背景之下，為當地災民建造的臨時住宅，究竟為什麼能獲得本次大獎？設計在哪裏有取巧之處？這次，日站君就為大家解讀一下人稱「設計界菩薩」、「設計賑災王」的坂茂所設計的獲獎作品背後的秘密。

解決最實際問題的設計

解決人手短缺

大型災害過後，救災現場會迎來各種各樣的問題，其中最大的問題之一就是人手不足。不僅僅是救災人員和醫療人員，更容易被忽略的是災後重建現場的工匠人手不足的問題。沒有專業技能的人，面對大型重建場合，往往束手無策，此時就來到了設計師發力的時刻。

為了最大限度的節省人力，減少學習成本，讓災後當地的普通工人也能進行住宅搭建作業，坂茂與日本長谷川萬治商店一起合作，設計出了名為DLT（Dowel Laminated Timber）的全新板材。

這種經過防腐碳化提升強度的板材最大的優勢，在於不需要任何粘合劑，僅僅依靠互相錯開後形成嵌合，並用木柱連接，就可以滿足房屋建設的強度標準。

因此，它不需要複雜的大型工廠設備，在小地方的木材工廠就可以加工生產。同時由於規格固定為30mm×105mm，DLT板材可以迅速的被量產裝箱運輸到救災現場，由普通工人進行組裝，節約了大量的時間成本。

解決材料浪費

也許很多人會有疑問，如果是臨時住宅的話，那帳篷或者是坂茂之前設計的紙筒屋子，在短時間內都可以滿足需求，為什麼要費工夫弄這樣一批木造救災住宅呢？因為與普通的救災住宅不同，DLT板材結構的房子，經過加工處理後可以支撐更久的時間，它的設計核心就是在重建後也可以作為長期住宅使用。

由於近幾年災害頻發，很多地方的災後重建推進緩慢，經常會出現實際與預估重建時間不匹配的問題。而DLT住宅，則從成本、搭建速度、需要人手、持久性等多方面綜合，成為了災後重建初期的最優解。

解決生活審美

在重視速度和耐久度之餘，DLT住宅還充分考慮了設計審美與環境相融合的問題。畢竟，臨時的帳篷與貨櫃，雖然能解決燃眉之急，但是不管從哪個角度看，都無法給災民帶來「家」的慰藉。

而有些時候，精神上的慰藉對於心理創傷的治癒，遠比物質提供來的更加隱蔽和重要。因此，通過DLT板材的結合，住宅內部保留了板材原始的原木風格，留出更多DIY的空間，讓災民入住之後能夠更清晰的感受到自己回到了「家」中。

延伸解析：持續的、延續的設計

項目的持續性設計

正如這兩年GOOD DESIGN AWARD的設計關鍵詞所言，不論是「抱持勇氣和有機性的設計」亦或是「最初的一步，拓展設計」，究其期待之一，就是設計作品在完成之初也並非圓滿，而是可以不斷進行持續改進及改良提升。

而本次的大獎得主，正是延續性設計項目中的一環。在建築完工之後，住宅周邊也會進行綠化作業，並非常規的賑災現場單純的滿足居住需求，同時也是為了追求「美」的設計，以美學治癒災民的心理。

同時，其他相關的重建改良類目也在逐步推進，比如回收當地倒塌、危險建築的木材進行活用。能登半島的燒瓦工藝素來聞名，各寺廟的瓦片也將被回收重新利用，成為未來供人渡河的大橋的一部分。

坂茂在設計DLT住宅的同時，也為當地災民提供了更多的設施設計，比如為珠州燒匠人設計的工房。以及為輪島塗匠人提供的工房。為本地災民們提供的臨時美容院。還有為當地老人打造的集會療養中心。

同這些設計都在有條不紊的推進，成為環環相扣的一部分，用不同的功能設施，最大限度的快速讓災民恢復正常生活。而這些，都是設計的延續，設計師不斷的改良設計，發揮作用。

制定出一套「救災標準」

日站君認為，這次坂茂能夠通過救災項目獲得GOOD DESIGN AWARD全場大獎，不僅僅是因為他的設計心存善意，為災民提供了必要的救助。

從設計的角度來看，作品自身的質量與素質固然為人稱道，但是它最底層的優勢，在於制定了一套災後重建快速有效，可立刻被投入使用的建築設計機制和標準。從設計功能上、從設計美學上、從設計延續上、從心理治療上，DLT項目都成為了一個在日後可被參考和快速復刻的設計案例。

天災過後，最怕的是現場的無序、混亂、各行其是，最需要的有序的操作、know how與執行。缺乏組織的隨意行動，往往帶來的是更大的混亂與反作用。而坂茂的DLT建築，則確立下了明確的標準，用最簡單的人力，以最快速的時間成本，能夠迅速的建立起災後重建的基本生態。

這凸顯出了設計師多年的賑災經驗和設計功力，同時也是作品獲得GOOD DESIGN AWARD全場最終大獎的底層原因。奪得大獎，實至名歸。

