印度大學激似手遊神作《紀念碑谷》　463級樓梯惹議：返學變噩夢

現實版的「紀念碑谷」。最近，印度印多爾的Prestige University大學裏一棟新建築火了。



不因為別的，就因為它那足足463層、9000平方米的階梯式屋頂，直接把學校變成了現實版的「紀念碑谷」（Monument Valley）！

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乍一看，還有點像一座由紅磚砌成的山丘，從地面緩緩升起，最高處可以爬到28米！設計這棟建築的是印度本土工作室Sanjay Puri Architects，靈感來自印度傳統的「階梯井」。

整棟建築佔地30800平方米，從北端向對角線上延伸，行政樓、禮堂、圖書館、咖啡館、餐廳全塞進去了。據說，這9000平方米的平台，能同時容納9000人在這兒「登高望遠」。

平時學生們可以在台階上看書、曬太陽，遇上校慶或者演講，秒變巨型露天禮堂。設計師還貼心地在其中4個露台裝了輪椅升降機，保證大家都能上去。並且為了應對當地的高温天，在樓裏挖了好幾個中庭，讓風和光透進來。就連外立面那層磚格子，也是為了通風遮陽。

雖說設計師的初衷是美好的，但不少網友看完卻不淡定了：

「一秒沒看路就摔慘了。」

「當你好不容易走到最高處，然後發現要上課了……」

「找教室的噩夢。」

「好看是真好看，累也是真累。」



一邊是建築師追求的幾何美學和社交空間，一邊是學生們「每天爬樓打卡」現實。那麼，你們怎麼看？覺得是好設計，還是「反人類」？

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