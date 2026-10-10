日落大道驚現空中住宅　演員住進廣告牌3天　Netflix超狂宣傳曝光

網民：「令人心動的Offer! 」在廣告牌上住活人，這大概是史上最瘋狂的線下實景廣告！最近，Netflix又整活了，為了宣傳新片《最後孤屋》（The Last House），他們直接把洛杉磯日落大道上的一塊巨型廣告牌改造成了一間懸空小木屋，並僱來一位演員，住在裏面。不是投影，不是AI，他真的住在了廣告牌上，白天喝茶看書，晚上關燈睡覺，生活整整三天。



而這個場景也呼應了Netflix新片的劇情：一家人被困在家裏，資源被逐漸耗盡的生存故事。

男演員為宣傳Netflix電影《The Last House》，住進加州洛杉磯日落大道上的巨型廣告看板。（YouTube@CBS LA）

點圖看Netflix的神級實境營銷更多相片：

+ 4

這三天，所有路人抬頭都會看到，巨大的廣告牌上，爬滿藤蔓，一個像櫥窗一樣的飄窗裏，一個男人穿著睡衣，戴著有線耳機，坐在梳化上看書。時不時還會拿個白色板子，寫字和路人交流。

如此怪異的場景，馬上吸引了當地媒體派直升機來拍，路人的視頻也迅速在社交媒體上瘋傳，讓網友們對這個電影也充滿好奇。

更有網友表示：三天吃喝看風景就有錢拿，這簡直就是心動的Offer啊！

而這個營銷也取得了巨大的成功，上線首日，電影就登頂84個國家的Netflix榜單。

但我覺得這個營銷真正狠的地方，是Netflix想清楚了一件事：在一個所有人都低頭刷手機的時代，什麼樣的設計能讓人抬頭？不是更大的屏幕，不是更炫的特效，是把一個真實的、有溫度的、你意想不到的場景，放在一個它不該出現的地方。

廣告的終點不是被看到，是被體驗。當一個創意能讓人自發地停下來、拍照、發朋友圈，你就是在創造一個熱點事件。不知道你怎麼看Netflix的這波創意呢？

延伸閱讀：泰國「體毛牛角包」爆紅 店家親揭設計巧思 網：不尊重法國文化

+ 6

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】