港鐵不時發生讓座爭議，有港媽於網上發文發片指出，1名穿綠色上衣、自稱已年屆60歲的男子要求讓出優先座，甚至連她的年幼兒子也被趕走不能坐下。港媽對此感不滿，盼港鐵取消優先座，「年輕人、小朋友都可以係傷殘人士或者唔舒服，唔通掛住個牌周圍同人講？」。



帖文引來網民熱議長者是否比幼兒更優先可使用座位，「呢個阿媽唔識做，如果係老人家就給老人家坐，小朋友坐什麼鬼」、「小朋友識行識跑精力充沛，點解要坐？除非手抱」，有網民則認為「關愛座係關愛殘老婦兒，點解小朋友唔可以坐？」，批評男子「倚老賣老」。



有港媽於網上發文發片指出，1名穿綠色上衣、自稱已年屆60歲的男子要求讓出優先座，甚至連她的年幼兒子也被趕走不能坐下。（小紅書影片截圖）

有小紅書博主以「港鐵日常 優先座惹爭議 趕走細路唔畀坐」為題轉載1則帖文，原帖主港媽指出，影片中綠色上衣的男子自稱已年屆60歲，須坐優先座，於是讓座，只着兒子自行坐下，怎料綠衣男「連小朋友都趕走埋」，隨後旁邊有位較年輕的男子坐下，綠衣男才「聲都唔敢聲」。

港鐵男自稱60歲迫幼童讓座 港媽盼取消優先座

港媽表示，「發布此短片希望地鐵可以取消優先座，年輕人、小朋友都可以係傷殘人士或者唔舒服，唔通掛住個牌周圍同人講？」。

發布此短片希望地鐵可以取消優先座 港媽

港媽感不滿，盼港鐵取消優先座，「年輕人、小朋友都可以係傷殘人士或者唔舒服，唔通掛住個牌周圍同人講？」。（小紅書影片截圖）

港媽不滿：法例有講優先座一定要畀老人家？

影片聽到港媽不滿向丈夫說，「地鐵個法例有講話優先座一定要畀啲老人家坐嘅咩？人哋坐低咗一定要offer（讓座）畀佢嘅咩？」、「小朋友坐喺度都要企起身畀佢囉，有位都唔畀人哋坐」。

丈夫無奈道，「唔好理佢啦」、「我讓啲老人家，佢話老人家咪畀佢囉唉」、「唔好嘈啦」。

有網民表示，「關愛座就應該取消，搞乜鬼關愛座，好多年輕人上班1日都好攰，女士經期都好需要坐，老人家唔好一出街就指望有人讓位！」。（資料圖片）

網民熱議應否讓座予影片中的綠衣男

「如果係老人家就給老人家，小朋友不要坐啦」



「畀老人家坐啦，小朋友站一陣」



「使乜咁好態度同佢講乜，倚老賣老」



「拐杖的老人可以，這種不行，這是壯年，我都會給小朋友坐，這種不會給」



「批鬥座，我年過60都唔敢坐」



「關愛座就應該取消，搞乜鬼關愛座，好多年輕人上班1日都好攰，女士經期都好需要坐，老人家唔好一出街就指望有人讓位！老人咩都唔使做識趣啲，讓上班族坐啦！出街企唔到、行唔到出咩鬼街」



（小紅書）