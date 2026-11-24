在華盛頓特區，一名剛邁入職場不久的年輕人，正站在職業躍升的節點上。Google（谷歌）AI安全分析師兼YouTuber查爾斯·布魯姆菲爾德（Charles Broomfield）今年預計收入約32.3萬美元（約250萬港元），但他的日常核心生活開銷卻壓在每年不到2萬美元（約15.6萬港元）的水平，甚至低於全美50州平均最低時薪全職工作一年約2.37萬美元（約18萬港元）的收入。



布魯姆菲爾德的做法堪稱極簡：在華盛頓特區與室友合租、靠步行或騎行代步、在公司吃免費餐食，日常很少在基本需求之外花錢。哪怕偶爾犒勞自己，也克制得令人驚歎——去年8月他所謂的小放縱，不過是去看了一場棒球賽，順便喝了一杯7美元（約54港元）的啤酒。他坦言，自己買東西時幾乎感受不到快樂，覺得手裏擁有的已經足夠。

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如此極致省錢的背後，是他自己一套清晰的財務獨立（FIRE）路線圖。

自大學時期起，布魯姆菲爾德就瞄準了財務自由，如今已攢下約65萬美元（約509萬港元）投資，預計在未來一年內就能觸及75萬美元（約588萬港元）的投資目標，比原本設定的30歲前達標大幅提前。即便收入一路走高，他的生活方式卻始終沒有跟着膨脹。這種儲蓄習慣的種子，早在童年就已埋下。布魯姆菲爾德成長於科羅拉多州科羅拉多斯普林斯，父母都是退伍軍人。

小時候，他和兄弟姐妹每賺到一分錢，都必須先存起一半，另一半可以自由支配，或者放進父母那裏賺取利息。到了青春期，他已經成了紀律嚴明的儲蓄者，那時也曾幻想過用積蓄買輛林寶堅尼或住進頂層豪宅，後來才意識到那些念頭不過是受外界眼光影響。

17歲那年，他接觸到個人理財網誌「Mr. Money Mustache」，由此認識了財務獨立、提前退休（FIRE）理念。一位前軟件工程師30歲退休的故事，給了他全新的方向：只要把生活成本壓到極低並持續投資，就能靠投資組合的提取支撐生活，不必再被一份薪水綁架。

2022年從諾克斯學院（Knox College）畢業後，他搬到北弗吉尼亞開啟年薪超10萬美元（約78萬港元）的第一份工作，給自己定下30歲前攢夠75萬美元投資、年支出控制在2.5萬美元以內的目標，還特意把起點歸零——儘管畢業時他已有約5萬美元（約39萬港元）存款（獎學金之外的學費由父母承擔），但他希望FIRE數字只記錄自己畢業後的積累。

剛畢業頭一年，他對極簡儲蓄幾乎到了痴迷的程度，坦言那段日子腦子裏幾乎全是這件事，甚至認真算過把房車停在公司車庫裏住能省下多少房租。算完賬他發現，每靠住貨車省下一年房租，大約只能把退休時間提前一個月，權衡之下覺得沒必要走到那一步。

不過在日常細節裏，他依然樂在其中：為了在雜貨店買牙膏時省下1美元（約7港元），他曾騎行兩英里，而不是順手去公寓旁邊的全食超市（Whole Foods）。在他看來，別人買東西收穫快感，他則從看着投資金額不斷上漲中獲得成就感；回看早年的極致小氣，他也坦率承認有些折騰對加快財務自由其實作用有限，並不指望別人照搬。

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從去年8月的賬單來看，布魯姆菲爾德當月核心生活支出僅為1,477美元（約1.1萬港元，不含儲蓄、投資及研究生學費償還）。如果把各項資金去向算全，當月約90%的收入都流向了儲蓄與投資：他向401(k)投入約7,931美元（約6.2萬港元），另嚮應稅券商賬戶投入1萬美元（約7.8萬港元）；此外還向一家前僱主償還了700美元零息學費分期（約5400港元，當月剩餘餘額為16,800美元，約13萬港元）。其餘支出包括：房租及水電燃氣1,098美元（約8600港元）、跆拳道/拳擊館會籍229美元（約1700港元）、自由支配支出59美元（約460港元）、打車48美元（約370港元）、餐飲28美元（約210港元），以及牙科和租客保險15美元（約117港元）。住房是最大的一筆開銷，但他通過與四名室友合租，在單身公寓月租普遍超過2,000美元（約1.5萬港元）的地段，每月省下了約1,000美元（約7800港元）。

唯獨在泰拳/踢拳訓練上，他願意花每月229美元去專門的格鬥館，即便Google公司內部就有免費健身房——在他看來，這是屬於年輕人的運動，不想等到財務自由後再去比賽，也能結識志同道合的業餘選手。

出行方面，他沒有買車，日常多靠步行、騎行或公共交通，Google報銷日常地鐵通勤，見朋友儘量約在地鐵站附近，回弗吉尼亞看望外公時也是能坐公交就坐公交，最後一段再打車。飲食上，加入Google前他每月伙食費大約200美元，如今大部分餐食在公司解決，平均每月只要70美元左右，8月那筆28美元的賬單則得益於7月留下的食材。

過去他常靠高壓鍋批量做辣椒燉肉，一份成本約2美元，零食則是葡萄乾麩皮麥片或芹菜配花生醬——他甚至算過賬，在整家雜貨店裏，花生醬是每克蛋白質成本最低的食物。娛樂消遣則依賴免費版YouTube，看創業、商業類內容或聽聽音樂。

過去幾年，他的收入實現了三級跳：畢業第一年約10萬美元，前三年漲到約12萬美元（約94萬港元）左右，2025年加入亞馬遜雲科技（AWS）後躍升至20萬美元（約156萬港元），在Capital One短暫工作後，今年轉入Google，預計全年總收入約32.3萬美元，其中約4.8萬美元（約37萬港元）來自2023年創辦的YouTube頻道及相關的職業輔導業務。

收入翻了三倍多，生活標準卻幾乎沒變。他把幸福感與花錢多少剝離開來，認為即便花更多錢，快樂程度也不會有質的飛躍。省下來的錢幾乎全部滾雪球式地投入市場。他拉滿401(k)和HSA等稅收優惠賬戶，有時甚至在年初把整份薪水都投進401(k)以儘早達到年度上限。

投資策略上，他偏愛寬基指數基金，不折騰個股，也不碰加密貨幣——在他看來，選股費時費力且多數人跑不贏大盤，加密貨幣則看不懂其價值支撐，不願碰自己不理解的東西。有意思的是，當初17歲憧憬FIRE時，他曾擔心自己會被困在朝九晚五的辦公室裏直到65歲，把財務自由當作徹底不工作的通行證；但如今走到這一步，他對「提前退休」的想法變了。

即便不再需要一份薪水維持生計，他也打算繼續工作，甚至希望未來創辦一家屬於自己的企業，比如聚焦AI安全領域，享受親手打造事業的掌控感。眼下，他的YouTube業務在多數月份已經足以覆蓋日常開銷，再加上按「4%法則」測算下75萬美元組合每年約3萬美元（約23萬港元）的提取空間，即便未來成家立業、生活成本發生變化，這筆積累也給了他極大的底氣——哪怕明天丟了工作或一時找不到新活，也能從容應對。

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