認真工作卻總是存不到錢？理財師點出3個錯誤習慣讓你的銀包漏財

明明認真工作卻總是存不到錢？日本前銀行員、資深理財規劃師飯田道子指出，容易「漏財」、存不住錢的人，錢包（銀包）往往能看出端倪。



她在日本理財網站《All About》發表文章指出，錢包雜亂、卡片過多以及破損不換，是經常漏財者的三大共同特徵，這些看似微不足道的習慣會直接影響個人對財務狀況的掌控力。

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錢包雜亂是首要問題。飯田道子表示，許多人的錢包塞滿購物收據、過期優惠券或抱著「以後可能用到」心態留下的明細，久而久之變得雜亂不堪。當錢包裡東西太多時，人們比較難掌握自己究竟還有多少現金，也可能因此在沒有察覺的情況下花費過度。她建議定期清理優惠券、收據等垃圾，保持錢包乾淨，才不會莫名其妙把錢花光。

此外，許多人也習慣把駕照（駕駛執照）、身份證件、信用卡跟一堆用不到的會員卡全塞進錢包，把錢包塞得厚厚的。飯田道子建議，不常使用的卡片可以另外放進卡片包，錢包裡只留天天會用到的幾張卡片就好。卡片太多除了拿取麻煩，也很難好好管理重要證件及卡片，無助於掌握金錢狀況。

第三個特徵則是錢包已經破損卻繼續使用，如果錢包外皮已經剝落、拉鍊壞掉或出現破洞，就應該考慮換個新的了。飯田道子表示，每次看到錢包亂七八糟的人，通常財務狀況也跟著糊裡糊塗。

關於錢包顏色的迷思。不少人關心什麼顏色的錢包會「漏財」，飯田道子特別強調，錢包的顏色或圖案不會讓存款突然變多，這些說法只能作為參考。例如紅色容易破財、條紋圖案容易帶來波動、花卉圖樣雖能招財但也容易誘發消費欲等說法，都無法從科學角度驗證。若無特殊偏好，不妨優先選擇深綠、金、黑或米色等穩固財庫的顏色，但這些只是選擇建議，並非必要條件。

不過飯田道子也強調，換個新錢包也不會讓人一夜致富，整理錢包真正的意義在於幫自己的花錢習慣「做體檢」。想做好理財，不妨打開錢包清查現金，把不需要的收據跟卡片通通丟掉，從掌握每一分錢開始。她認為，光靠改變錢包顏色或款式並不會突然變有錢，但透過整理錢包卻可以成為重新檢視消費習慣的契機。

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