20、30歲別貸款買車買房！日網紅揭殘酷真相　教3招扛未來風險

「好想當演員、好想創業、好想做好多事，好想好想...」接著你告訴自己，等到存夠錢再開始比較安心一點，不過人生存在太多未知數，今天能做到的事，也許明天過後再也沒機會了。日本網紅Iku老師近日歷經家人重病後，語重心長地想告訴20歲、30歲的年輕人，有些事情「真的要小心喔！」



在台灣已經生活12年的Iku老師，近日回到日本照顧重病的家人。他表示，其實台灣跟日本社會目前都面臨「少子高齡化」的問題，據美國中央情報局指出，台灣的生育率1.07，全球排名倒數第一。這現象不單單只是新生兒少一點的問題，「20歲、30歲的大家小心一點」，Iku老師指出，一旦父母健康出了問題，孩子們負擔就會變得非常大。

日本網紅Iku老師近日歷經家人重病後，語重心長地想告訴20歲、30歲的年輕人，有些事情「真的要小心喔！」（YouTube@Iku老師/Ikulaoshi）

以40歲的他為例，在少子化的社會下，每個家庭只生一個孩子，成年結婚後，夫妻2人就得一次擔負起照顧4個父母的責任。雖然這是晚輩子女必須盡的責任與義務，但是後頭將會衍生出很多問題。

Iku老師說明，首先，長輩生病勢必會增加生活開支，其次得花很多時間照顧，第三，長期下來會耗盡照顧者的體力、心力或是精神，而這些事情有可能會發生在任何人的身上。

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20、30歲的你 該做什麼才不被「未來的壓力」擊垮？

1. 別瞧不起每個月的小額儲蓄

Iku老師表示，從現在開始，每個月將薪水的10%拿去儲蓄，如果是月薪3萬元（台幣，下同）的小資族，每月只要存3000元，若22歲出社會工作算起，35歲就已經存了46萬8000元，到65歲則是累積到純本金154萬元，「當家人生病時，身邊有這40、80萬是不是比較安心呢！」

2. 盡量不要借錢與貸款 你只是在賣自己未來的時間

「借錢、貸款誘惑實在太多，千萬不要做！」Iku老師認為，即使是他自己買車買房，反對要花20、30多年分期付款，寧願一次付清。理由是，如果這當中發生了無法抗拒的意外，除了原本的貸款壓力，還得因應龐大額外的開銷，「每個月可能要付2萬、5萬的時候，你能承受得起嗎？」

或許有些人覺得買房子是一種投資，但Iku老師覺得，只有進來帳戶的錢才是資產，出去的是借錢、貸款，他要大家反思：

真的有投資價值的東西，有錢人會放著不管嗎？他們買剩的東西便宜切割後，讓沒錢的人買就是所謂的「投資」，認真想一想，你借錢買來的東西，開心的人是你嗎？還是銀行、業者？

他也奉勸想買車的民眾，如果只是代步可選擇搭計程車，有必須買車的需求可買中古（二手）的就好。以一台100萬元的新車舉例來說，加上每年1萬元的稅金、燃料費、1萬元保養費以及每月3000元的停車場費，這些林林總總共5萬6000元的開銷，「拿去坐計程車是用不完唷」。

3. 天天抱怨又離不了職 想辦法提升自己的勞動價值吧

每天抱怨公司不加薪，卻又遲遲無法離職的人，Iku老師建議可以考慮做副業「多種收入來源也會讓自己比較安心」，每天花自己20～30%的時間，像是經營部落格、臉書、YouTube等等，都是增加收入來源的手段之一。

或許有的人會選擇買股票，但是他認為，透過副業一個月賺幾千塊然後再擴大收入的「可能性」比較大。

有想做的事別拖 長大後...很多事未必可以做了

很多人常常掛在嘴邊：

「等我存了100萬要創業」

「存夠錢要離職」



Iku老師表示，等你真的花了幾年的時間存到了足夠錢，結果途中家人生病、孩子出生等等事情，「那些錢你真的花得下去嗎？」

而且，那時候經驗值是0的你，花了100、200萬創業通常成功機率低，他建議「即便只是小額、小規模，趁家人健康、沒有孩子的時候，馬上開始做累積經驗值，之後有足夠的錢才能夠運轉。」

Iku老師表示，自己很幸運25歲時就開始做各種嘗試，有了不同收入，如果當時他買房買車，現在遇到家人生病，他一定沒辦法像現在一樣，「因為被自己的貸款綁死了嘛！」

現在台灣跟日本的狀況都是「自己的長輩很多」，可能是1個人要扛，或是2個人一起扛，如果生了孩子壓力會更大，所以上述的建議，都是能夠幫助自己或是讓生活能夠過得比較有餘裕。

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